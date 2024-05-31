Altın fiyatlarında son durum! İşte 31 Mayıs 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

31 May 2024 07:11 - Güncelleme : 31 May 2024 07:12

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 343 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 439 bin liraya çıktı.

Serbest piyasada ise gram altın 2 bin 427 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 978 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 31 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

31 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.426,91

Satış 2.427,29

31 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.911,00

Satış 3.978,00

31 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.850,00

Satış 7.953,00

31 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.651,00

Satış 15.856,00

31 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.344,69

Satış 2.345,06