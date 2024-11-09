Altın fiyatlarında son durum! İşte 9 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

09 Kasım 2024 07:10 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 07:54

ABD başkanlık seçimi ve FED'in faiz indirimi sonrası altın fiyatları haftayı inişli çıkışlı kapattı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Kasım 2024 altın fiyatları...

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 692 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 azalarak 2 milyon 950 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2.968,53 TL'den, çeyrek altın ise 5.036,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.968,04

Satış 2.968,53

9 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.977,00

Satış 5.036,00

9 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.952,00

Satış 10.066,00

9 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.904,00

Satış 20.060,00

9 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.684,98

Satış 2.685,31