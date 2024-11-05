Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 5 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

05 Kasım 2024 07:12 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 07:33

Geçtiğimiz hafta üst üste rekor kıran altın fiyatları yatay seyre döndü. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Kasım 2024 altın fiyatları...

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 742 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 123 bin 999,5 lira oldu. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 3.020,32 TL'den, çeyrek altın ise 5.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 5 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.019,98

Satış 3.020,32

5 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.057,00

Satış 5.108,00

5 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.084,00

Satış 10.211,00

5 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.166,00

Satış 20.348,00

5 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.735,06

Satış 2.735,43