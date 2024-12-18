Altın fiyatlarında yükseliş! İşte 18 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

18 Aralık 2024 07:21 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:23

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası kararına odaklandı. FED'in faiz indirimi yapacağı beklentisiyle altın hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 5 bin lira, en yüksek 3 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın​ 2.978,37 TL'den, çeyrek altın ise 4.958,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 18 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

18 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.977,92

Satış 2.978,37

18 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.838,00

Satış 4.958,00

18 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.736,00

Satış 9.915,00

18 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.381,00

Satış 19.755,00

18 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.642,76

Satış 2.643,16