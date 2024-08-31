Altın fiyatlarındaki son tahmin şaşırttı! Analistler yıl sonu için meraklandıran ons altın fiyatını verdi

31 Ağustos 2024 15:57 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:58

Yatırımcıların en güvenli limanı altın fiyatları geçen hafta ve bu hafta yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Ons altın 2.503,39 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Türkiye’de de yakından takip edilen gram altın 2.803,83 TL’yi buldu. Çeyrek altın ise 4,584.27 seviyelerine dayandı.

ABD’DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Dünya genelinde bazı analistler yıl sonunda altının fiyatıyla ilgili tahminde bulundu. Fxempire’de yer alan detaylara göre ABD enflasyon verilerinin ardından Cuma günü hafif bir gerilemeye rağmen altın haftayı %0,36 artışla tamamladı ve Ağustos ayı için %2,28'lik bir kazanç kaydetti. Geçtiğimiz hafta Altın (XAU/USD) 9,09 dolar veya -0,36% düşüşle 2503,40 dolardan kapandı.

Altının yükseliş eğiliminin arkasındaki temel güç, Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimi beklentisiydi.

ALTININ YIL SONU FİYATI

Orta Doğu'daki devam eden gerginlikler, özellikle İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, altına yönelik güvenli liman talebini körükledi.

Ayrıca, merkez bankalarının alımları altın fiyatlarına daha fazla destek sağladı ve Fxempire’de yer alan detaylarda bazı analistler altının yıl sonuna kadar 3.000 dolara yaklaşabileceğini tahmin ediyor.