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Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:57
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1
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

Altın fiyatları, yüksek petrolün körüklediği enflasyon endişeleri ve ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle baskı altında. Ons altın 4.150 doların altında seyrederken, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri de değerli metalin toparlanmasını zorlaştırıyor. Piyasaların gözü ise Fed'in faiz kararı ve ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine çevrildi.

 

2
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

Küresel piyasalarda altının üzerindeki baskı sürüyor. Son üç seansta satışların etkili olduğu değerli metal, salı sabahı sınırlı bir yükseliş kaydetmesine rağmen 4.150 doların altında kaldı. Spot altın, TSİ 07.02 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla ons başına 4.145,47 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatlarını baskılayan iki önemli gelişme öne çıkıyor. Bunlardan ilki, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini yeniden artırması. İkincisi ise ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi. Bu tablo, yatırımcıların faiz politikasına ilişkin beklentilerini de değiştiriyor.

 

3
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

PETROL FİYATLARI ALTININ YÜKSELİŞİNİ ENGELLİYOR

Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da devam eden çatışmalar, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği canlı tutuyor. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi de petrol arzına yönelik endişeleri artırıyor.

Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredeceği kaygısını güçlendiriyor. Bu durum, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini beraberinde getiriyor.

İşte altın açısından asıl sorun da burada ortaya çıkıyor. Faiz getirisi bulunmayan değerli metal, tahvil getirilerinin yükseldiği ve doların güçlendiği dönemlerde yatırımcılar için cazibesini kaybedebiliyor.

 

4
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

ALTININ YÖNÜNÜ ABD VERİLERİ BELİRLEYEBİLİR

Altın piyasasında şimdi gözler ABD ekonomisinden gelecek verilere çevrildi. Kitco News analistlerine göre bu hafta açıklanacak ekonomik göstergeler, değerli metalin kısa vadeli hareketinde belirleyici olabilir. Özellikle ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya ve istihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden verilerin tahvil getirilerini aşağı çekerek altını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

 

5
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

Buna karşılık güçlü talep ve yüksek enflasyon beklentilerinin, Fed'in aralık ayında para politikasını daha da sıkılaştırması ihtimalini artırabileceği belirtiliyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı ve ABD-İran ilişkilerine yönelik belirsizliklerin de altın üzerindeki etkisini koruduğunu vurguluyor. Petrol vadeli işlemlerinin pazartesi günü son dönemde gördüğü yüksek seviyelerden geri çekilmesi ise enerji kaynaklı riskleri tamamen ortadan kaldırmış değil.

 

6
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

FED İÇİN KRİTİK TARİH: 27-28 EKİM

Altın yatırımcılarının önündeki en önemli başlıklardan biri Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı. Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılmasına yüzde 83 olasılık veriyor. Aralık ayında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 94 seviyesinde fiyatlanıyor. Ancak beklentiler tamamen aynı yönde değil. Bank of America'nın ekim ayında faiz artırımı öngördüğü belirtilirken, MarketWatch'ın haberine göre bazı analistler de bu ihtimali gündemde tutuyor.

Fed'in vereceği karar kadar karar metninde kullanılacak ifadeler de dolar, tahvil ve altın piyasalarında yakından izlenecek.

 

7
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

ALTINDA BİR DİĞER KRİTİK SINAV: PCE ENFLASYONU

Fed toplantısının yanı sıra gelecek hafta açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi de yatırımcıların radarında. Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma sürecini değerlendirirken yakından takip ettiği PCE verisi, faiz beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Enflasyonda yavaşlamaya işaret eden rakamlar, daha sıkı para politikası beklentilerini zayıflatarak altına destek verebilir.

Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri ise faizlerin yüksek kalacağı düşüncesini güçlendirerek değerli metal üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

 

8
Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

GRAM ALTIN 6.605 TL SEVİYESİNDE

Küresel piyasalardaki gelişmeler yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıyor. Ons altındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kuru, fiziki altına yönelik talep ve piyasa koşulları da gram altının fiyatında belirleyici oluyor.

Salı günü saat 07.02 itibarıyla gram altın 6.549 TL alış ve 6.605 TL satış fiyatından işlem görüyor.

 

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