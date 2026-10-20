Altın fiyatlarını düşüren iki gelişme

FED İÇİN KRİTİK TARİH: 27-28 EKİM

Altın yatırımcılarının önündeki en önemli başlıklardan biri Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı. Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılmasına yüzde 83 olasılık veriyor. Aralık ayında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 94 seviyesinde fiyatlanıyor. Ancak beklentiler tamamen aynı yönde değil. Bank of America'nın ekim ayında faiz artırımı öngördüğü belirtilirken, MarketWatch'ın haberine göre bazı analistler de bu ihtimali gündemde tutuyor.

Fed'in vereceği karar kadar karar metninde kullanılacak ifadeler de dolar, tahvil ve altın piyasalarında yakından izlenecek.