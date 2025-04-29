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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Altın fiyatlarını etkileyecek rakamlar peş peşe gelecek

Altın, ABD’den gelecek önemli ekonomik veriler öncesinde 3.300 dolar seviyesinin üzerinde güçlü kalmayı sürdürüyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 15:12

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin neden olduğu belirsizlik ortamında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 2025 Haziran vadeli en aktif altın kontratı, TSİ 00.15 itibarıyla yüzde 0,74 artışla 3.354,80 dolardan işlem görüyor.

Piyasada şu anda, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak kritik ABD verilerine odaklı bir bekleyiş havası hakim. İlk çeyrek büyüme verisi (GSYİH), Mart ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon raporu ve Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi, yatırımcıların merakla beklediği başlıca göstergeler arasında.

Altın fiyatlarını etkileyecek rakamlar peş peşe gelecek

TRUMP'IN TARİFELERİ VE BELİRSİZLİKLER DESTEK OLUYOR

Altının yükselişinde sadece ekonomik veriler değil, Trump yönetiminin ticaret politikalarının oluşturduğu belirsizlik de etkili oluyor. Özellikle ithalat tarifelerinin tüketici fiyatlarını artırabileceği endişesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikliyor.

Başkan Trump her ne kadar Çin ile yapılan görüşmelerde "gerçek ilerleme" kaydedildiğini öne sürse de, Pekin yönetimi bu iddiaları açıkça yalanladı. Üstüne üstlük, Hazine Bakanı Scott Bessent da Trump’ın açıklamalarını doğrulamakta zorlandı. Bu da piyasalardaki kafa karışıklığını iyice artırdı.

Altın fiyatlarını etkileyecek rakamlar peş peşe gelecek

Geçtiğimiz hafta vadeli işlemlerde altın fiyatlarının 3.500 doları aşarak rekor kırması da dikkat çekmişti. O günden bu yana fiyatların yüksek seyretmesi, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde altını güvence olarak görmeye devam ettiğinin bir göstergesi.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Yatırımcılar için asıl belirleyici, hafta içinde açıklanacak ekonomik veriler olacak. ABD ekonomisinin gidişatı ve Fed'in bundan sonraki adımlarına dair ipuçları verecek bu veriler, altının yönünü belirleyebilir.

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