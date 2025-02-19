Altın fiyatlarını solladı! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik tavsiyeler: Fiyatı daha da artacak

Son dönemde altın fiyatlarındaki artışın yanı sıra endüstriyel talebin de desteğiyle gümüş, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cuma günü ons başına 33 dolar seviyesini aşan gri metal, Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜMÜŞ, ALTINI TAHTINDAN ETTİ Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber yayınında yaptığı açıklamada piyasalardaki son durumu değerlendirerek gümüşün yatırımcılarına büyük kazanç sağladığını belirtti. Memiş, "Şu anda gümüşün ons fiyatı 32.88 dolar seviyesinde. Gram altın ise 3 bin 509-3 bin 520 lira bandında işlem görüyor. 1 Ocak itibarıyla 10 bin lirasını gümüşe yatıran bir yatırımcı, bugün 11 bin 648 lira seviyesine ulaşmış durumda. Gümüş, altından daha fazla kazandıran bir emtia olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcıların farklı alternatifler aradığını vurgulayan Memiş, "Altın fiyatları çok arttı, alamıyoruz diyenler için gümüş büyük bir fırsat sunuyor. Kasım ayında gram altının 4 bin-4 bin 500 lira seviyelerine çıkabileceğini öngördüğümü söylemiştim. Gümüş ise uzun vadeli yatırımcılar için altından zaman zaman daha fazla kazandıran bir değerli metal olarak karşımıza çıkıyor" dedi.



GÜMÜŞ, SABIR GEREKTİREN BİR YATIRIM

Gümüşün kısa vadeli alım-satımlara pek uygun olmadığını belirten Memiş, "Bu değerli metal, sabır gerektiren bir yatırım aracı. Gümüşü alacaksınız ve uzun vadede bekleyeceksiniz. Kısa vadeli işlemler yapmak isteyenler için risk barındırıyor ancak günümüzde zaten risk içermeyen bir yatırım aracı yok" diye konuştu.



Gümüş fiyatlarının yükseliş trendini sürdürmesi, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, uzmanlar özellikle uzun vadeli düşünenler için gri metalin önemli bir alternatif olduğuna dikkat çekiyor.