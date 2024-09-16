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Altın güne rekorla başladı! İşte 16 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 07:26 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 08:12
Altın güne rekorla başladı! İşte 16 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın faiz indireceğini yönelik beklentiler gram altın ve ons altında rekor getirdi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Eylül 2024 altın fiyatları...

Küresel piyasalar FED'in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentileri gram altın​ ve ons altına rekor getirdi. Altın fiyatları​ yeni haftaya zirvede başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.823,64 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.664,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın güne rekorla başladı! İşte 16 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Eylül 2024 çeyrek altın​, yarım altın​ ve gram altın​ alış-satış fiyatları...

Altın güne rekorla başladı! İşte 16 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

16 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN​ NE KADAR?

Alış 2.823,19

Satış 2.823,64

16 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.614,00

Satış 4.664,00

Altın güne rekorla başladı! İşte 16 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

16 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.197,00

Satış 9.322,00

16 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.398,00

Satış 18.581,00

Altın güne rekorla başladı! İşte 16 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 4. Resim

16 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.585,57

Satış 2.585,88

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Kaynak: tgrthaber.com
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