Altın haftaya rekorla başladı! 26 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Jeopolitik belirsizlik karşısında yatırımcıların güvenli limana olan talebi artınca altın fiyatları fırladı. Ons altın 5 bin doları, gram altın ise 7 bin TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 26 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum...