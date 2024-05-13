Altın haftaya sürprizle başladı: Piyasa düşüyor! 13 Mayıs 2024 altın fiyatları...

13 May 2024 08:13 - Güncelleme : 13 May 2024 09:16

Geçtiğimiz hafta hızlı yükselişle yatırımcılarının yüzünü güldüren altın fiyatları, hafta sonu tatilinin ardından yeni haftaya sürpriz yaparak başladı. Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları fiyat listelerinde uzun süre sonra ilk kez aşağı yönlü hareket etti

Geçtiğmiz cuma gününü 2437 lira civarında kapatan gram altın yeni haftaya 2 bin 437 TL'den başlarken, çeyrek altın ise şu sıralar 4 bin 020 TL'den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 13 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

13 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.437,22

Satış 2.437,54

13 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.970,00

Satış 4.020,00

13 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.966,00

Satış 8.042,00

13 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.858,00

Satış 16.008,00

13 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.354,12

Satış 2.354,41