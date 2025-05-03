Altın haftayı hareketli kapattı

Piyasalardaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan altın yükselecek mi? sorusunun cevabı piyasaların kapanışıyla belli oldu. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın 4 bin TL bandında gezerken çeyrek altının bugün alış fiyatı 6 bin 628 TL ile güne başladı. Yarım altın alış fiyatı cumartesi günü 13 bin 255 TL oldu. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

3 MAYIS ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.017 TL - Satış fiyatı: 4.018 TL - Önceki kapanış: 4.004 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.628 TL - Satış fiyatı: 6.710 TL - Önceki kapanış: 6.694 TL

Yarım altın alış fiyatı: 13.255 TL - Satış fiyatı: 13.420 TL - Önceki kapanış: 13.388 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.095 TL - Satış fiyatı: 26.610 TL - Önceki kapanış: 26.444 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.429 TL - Satış fiyatı: 26.717 TL - Önceki kapanış: 26.673 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.910 TL - Satış fiyatı: 27.590 TL - Önceki kapanış: 27.418 TL