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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Altın haftayı hareketli kapattı

Piyasalardaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan altın yükselecek mi? sorusunun cevabı piyasaların kapanışıyla belli oldu. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar...

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Altın haftayı hareketli kapattı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 16:57

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın 4 bin TL bandında gezerken çeyrek altının bugün alış fiyatı 6 bin 628 TL ile güne başladı. Yarım altın alış fiyatı cumartesi günü 13 bin 255 TL oldu. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

Altın haftayı hareketli kapattı

3 MAYIS ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.017 TL - Satış fiyatı: 4.018 TL - Önceki kapanış: 4.004 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.628 TL - Satış fiyatı: 6.710 TL - Önceki kapanış: 6.694 TL

Yarım altın alış fiyatı: 13.255 TL - Satış fiyatı: 13.420 TL - Önceki kapanış: 13.388 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.095 TL - Satış fiyatı: 26.610 TL - Önceki kapanış: 26.444 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.429 TL - Satış fiyatı: 26.717 TL - Önceki kapanış: 26.673 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.910 TL - Satış fiyatı: 27.590 TL - Önceki kapanış: 27.418 TL

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