Altın hareketlendi! İşte 24 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

24 Temmuz 2024 07:08 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 08:14

Merkez Bankası temmuz ayında politika faizini sabit bırakmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 406 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,2 artarak 2 milyon 585 bin liraya çıktı.

Serbest piyasada gram altın 2.551,13 TL'den, çeyrek altın ise 4.261,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.550,80

Satış 2.551,13

24 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.189,00

Satış 4.261,00

24 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.404,00

Satış 8.512,00

24 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.782,00

Satış 16.971,00

24 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.416,80

Satış 2.417,27