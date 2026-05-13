Altın için 4650 dolar alarmı! Zafer Ergezen artan iştah nedeniyle şok tahminde bulundu

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon kanalında altın, gümüş ve baz metaller piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonist baskılar, yapay zeka yatırımları, elektrikli araç dönüşümü ve lojistik maliyetlerinin emtia fiyatlarını desteklediğini belirten Ergezen, özellikle altın, gümüş, bakır ve alüminyum tarafında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ergezen, altın ve gümüşte son dönemde dikkat çekici bir alım iştahı oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bir miktar altın ve gümüşte yukarı gitme isteği görüyorum. Yani bir miktar alıcılar gelmiş durumda. Normal olağanın dışında bir miktar alıcı gelmiş durumda.”
Enflasyondaki yükselişin yatırımcı davranışlarını değiştirdiğini vurgulayan Ergezen, “Özellikle enflasyonun artıyor olması enflasyona yönelik korunma isteğinin de artmasına yol açıyor. O yüzden burada petrolle olan korelasyonun azalmasını normal karşılamak lazım. Enflasyon yukarı doğru gittikçe para birimlerinden bir miktar daha enflasyondan korunma enstrümanlarına geçişin olduğunu görmemiz doğal.”
Ons altında teknik seviyelere dikkat çeken Ergezen, özellikle 4650 seviyesinin önemine işaret etti:
“Ons altın bir miktar güçlü duruyor. Alıcıların geldiğini görüyoruz. Özellikle 4650 civarında, ki burası hareketli ortalamaların da olduğu bir yer. Teknik anlamda da önemli bir yer. Bu seviyelerden alıcıların geldiğini söylememiz mümkün.”
Kısa vadeli görünümde yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü ifade eden Ergezen, “Ben ons altında kısa vadede bir yukarı hareket, daha doğrusu yukarı gitme isteği görüyorum. 4680 altına geçilmediği sürece, çünkü böyle bir piyasada ne olacağı çok bilinmez, bir açıklama gelir aniden piyasa terse dönebilir ama 4680 altına geçilmediği sürece sanki bir miktar daha fazla yukarı gitme isteği var gibi gözükmekte.”
Gümüş piyasasının altına kıyasla daha güçlü bir görünüm sergilediğini ifade eden Ergezen, bunun arkasında Çin kaynaklı talep artışının bulunduğunu söyledi.
“Gümüş tarafında ise çok daha güçlü bir görünüm olduğunu söylememiz mümkün. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisine rağmen gümüş tarafında beklentilerin üzerinde güçlü bir alım geldi.”
Çin’de yapay zeka altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının etkisine dikkat çeken Ergezen şöyle devam etti:
“Özellikle Çin tarafında yapay zeka altyapısına yönelik ve yenilenebilir enerji tarafında, elektrikli araçlar tarafındaki talebin yüksek oluşu burada gümüş tarafında da fiyatların yukarı doğru yönelmesine yol açtı.”
ABD ve küresel ölçekte yapay zeka yatırımlarının emtia talebini desteklediğini belirten Ergezen, “Özellikle ABD tarafında ve küresel anlamda yapay zeka altyapısının çok büyük bir talep gördüğünü söyleyebilirim. Bundan da bakır, gümüş gibi emtialar olumlu etkileniyor.”
Bakır piyasasının diğer metallere göre ayrıştığını belirten Ergezen, savaş öncesinde dahi güçlü talep sinyallerinin bulunduğunu ifade etti:
“Bakırın yeri bir miktar daha farklı. Bu savaş öncesinde de zaten bakır talebinin arttığını biliyorduk. Gelen raporlar da bunu gösteriyordu.”
Yapay zeka, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının bakır talebini artırdığını vurgulayan Ergezen şöyle konuştu:
“Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yapay zeka altyapısı ciddi anlamda bakır talebini artıran unsurlardan bir tanesi.”
Arz tarafında aynı hızda artış yaşanmadığını belirten Ergezen, “Dünyadaki bakır ihracatının yaklaşık üçte biri Şili’de gerçekleşiyor. Burada üretim tarafında yaklaşık yüzde sekiz gibi, yüzde ona yaklaşan bir düşüş olduğunu görüyoruz.”
Lojistik ve enerji maliyetlerinin de fiyatları yukarı ittiğini söyleyen Ergezen şu ifadeleri kullandı:
“Petrol fiyatları artınca lojistik maliyetleri artıyor, sigorta maliyetleri, navlun fiyatları artıyor. Dolayısıyla burada madencilik tarafında da maliyetleri yukarı çeken bir unsur oluşuyor.”
Bakırın uzun vadeli görünümüne ilişkin ise şunları söyledi:
“Ben bakır tarafında yavaş gidiyor ama emin adımlarla gidiyor diye düşünüyorum. Geçen seneden beri de bakırın talebinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki dönemde de devam edeceğini konuşuyoruz. Özellikle yapay zeka tarafındaki talep beklenmedik şekilde çok güçlü devam ediyor. Eğer bu böyle devam ederse önümüzdeki dönemde bakırın daha yüksek fiyatlar görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.”
Baz metallerde genel olarak maliyet baskısının sürdüğünü belirten Ergezen,“Çıkarma maliyetlerinde ciddi bir artış var. Bununla beraber lojistik maliyetlerinde de ciddi artış var. Bunlar fiyatları yukarı iten unsur.”
Ancak yüksek faizlerin ekonomiyi baskılayabileceğini de belirten Ergezen şu değerlendirmeyi yaptı:
“Faizlerin yüksek kalacak olması ekonomiyi bir miktar baskılayacak. Bunun da talebe yansımasını bekleyebiliriz.”
Yapay zeka, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç sektörlerinin desteklediği emtiaların pozitif ayrışacağını belirten Ergezen, özellikle alüminyum tarafına dikkat çekti:
“Alüminyum burada bir miktar ayrışıyor. Alüminyum tarafında özellikle Ortadoğu’da dünya üretiminin yaklaşık yüzde sekizi gerçekleşiyor ve buradaki arz azalışı fiyatları da yukarı çekiyor.”