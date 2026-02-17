Altın için büyük vurgun! İslam Memiş bugün kırılma olacağını açıkladı

Borsa İstanbul 100 endeksine ilişkin de öngörülerini paylaşan Memiş, "14.339 puan seviyesinden kapanış yaptı. Endeks yükseliyor olsa da doğru hisse seçimi önemli. Artık kar satışlarına karşı dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz. 14.000 puan altı, hatta 13.000 puan altındaki seviyelerde teknik olarak boşluklar var. 12.980–12.900 puan aralığı destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yükselişlerin sağlıklı olabilmesi için kar satışlarının yaşanması gerekiyor. 14.350 puan seviyesi itibarıyla dinlenme sürecindeyiz ve kademeli düşüşlere dikkat etmekte fayda var" dedi.

