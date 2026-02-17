Menü Kapat
Altın için büyük vurgun! İslam Memiş bugün kırılma olacağını açıkladı

Şubat 17, 2026 12:24
1
İslam memiş altın

Altın fiyatları tarafında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 7000 liranın altına düşmüşken Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalar hakkında çok kritik açıklamalarda bulundu.

2
Finans Analisti İslam Memiş

Bir manipülasyon yılında olduğumuzu ve 29 ve 30 Ocak tarihlerinde altın fiyatlarında yaşanan manipülasyonu anımsatan Finans Analisti İslam Memiş, "Orada 1200 liralık bir vurgun yaptılar ve ciddi anlamda bir kar elde ettiler. Şimdi her ne kadar güne altın fiyatları düşüşle başlasa da şu anda ons altın 4900 dolar seviyesinde" dedi.

3
Gram altın

Gram altın tarafında da benzer etkilerin görüldüğünden bahseden Memiş, "Bugün önemli açıklamalar var. Amerika ile İran’ın Cenevre’de görüşmesi var. Buradan barış haberi mi, anlaşma haberi mi yoksa savaşa devam haberi mi gelecek? Ben şahsen müdahale bekliyorum. Bir anlaşma haberi gelse de çok inanmam, ancak biraz ertelenebilir" diyerek jeopolitik gerilimlere dikkat çekti.
 

4
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini yeniden vurgulayan Memiş, "Bu yıl 6000 dolar seviyesini ons altında göstereceklerini düşünüyorum. Aslında altın vuruşu 6000 dolar seviyesinde yapacaklarını tahmin ediyorum. O yüzden 6000 dolara kadar her sakin seyri, her gerilemeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyorum. Haftalık ve aylık bazda dalgalanmalar olacak ama ana trendin yukarı olduğunu düşünüyorum" dedi.
 

5
Gram altın

Gram altında fiziki tarafta 7312 lira seviyelerinden bahseden uzman isim serbest piyasada 9000 lira üzerindeki, hatta beş haneli rakamları yıllık bazda beklemeye devam ettiğini yineledi.
 

6
Aylık bazda altın tarafında gelgit

Aylık bazda altın tarafında gelgitler olacağını belirten Memiş, genel trende odaklanmak gerektiğini söyledi.

 

7
altın borcu

Yılın ilk yarısında bu trendin yaşanabileceğini hatırlatan Memiş, "Düğün yapacaklar, borcu olanlar, fırsat kollayanlar var. Altın tarafında rüzgar dönünce insanlar düşüş bekliyor, düştüğünde de artık çıkmaz algısı oluşuyor. Bu algılar yanlış. Yaklaşık iki haftada gram altında 1000 liralık bir fark oluştu. Şu an kimse ilgilenmiyor ama 8000–9000 lira seviyeleri konuşulmaya başlayınca kuyumcularda kuyruklar oluşacaktır" diyerek yatırımcının hatalarından bahsetti.
 

8
BU SEVİYEDE ALTIN VURUŞ YAPACAKLAR

BU SEVİYEDE ALTIN VURUŞ YAPACAKLAR

Ons altında 4800–5200 dolar bant aralığına dikkat çeken Memiş,"Bu bantta oyalanabilir ancak ana trend yukarı. 5900 dolar seviyelerine gelindiğinde dikkatli olmak gerekir. O seviyelerde ev, araba almak ya da iş kurmak isteyenler için altınla vedalaşma zamanı olabilir. Çünkü sonrasında sert bir satış dalgası olabilir. 10.000’i gösterip 8000’e, 9000’i gösterip 7000’e getirebilirler. Orada bir vurgun bekliyorum" diyerek bu operasyona altın vuruş dediğini söyledi.
 

9
ELİNDE GÜMÜŞ OLAN YATIRIMCI DİKKAT

ELİNDE GÜMÜŞ OLAN YATIRIMCI DİKKAT

Gümüş tarafında da dinlenme süreci olduğunu hatırlatan Memiş, "Altına kıyasla gümüş yatırımcısı daha uzun bekleyebilir. Kripto paralar görece daha uygun görünüyor ancak Amerika’da mahkemenin açıklayacağı kararlar önemli. Trump’ın vergi tarifeleriyle ilgili kararları hakkında yapılacak açıklamalar piyasaları etkileyebilir" dedi.
 

10
altın kırılım

BUGÜN KIRILIM OLACAK

ABD Başkanı Donal Trump'ın açıklamalarına göre eğer vergi tarifeleri uygun bulunursa yukarı yönlü hareketler görülebileceğini; iptal yönünde bir karar çıkarsa 4800 dolar seviyesi ons altında destek olarak çalışabileceğini söyleyerek bugünün trend kırılımı açısından önemli bir gün olduğunu hatırlattı.
 

11
Borsa İstanbul 100

Borsa İstanbul 100 endeksine ilişkin de öngörülerini paylaşan Memiş, "14.339 puan seviyesinden kapanış yaptı. Endeks yükseliyor olsa da doğru hisse seçimi önemli. Artık kar satışlarına karşı dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz. 14.000 puan altı, hatta 13.000 puan altındaki seviyelerde teknik olarak boşluklar var. 12.980–12.900 puan aralığı destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yükselişlerin sağlıklı olabilmesi için kar satışlarının yaşanması gerekiyor. 14.350 puan seviyesi itibarıyla dinlenme sürecindeyiz ve kademeli düşüşlere dikkat etmekte fayda var" dedi.
 

12
islam memiş

Memiş sözlerini bitirirken bu yılın para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

