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 | Bengü Sarıkuş

Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası faiz kararı, altın fiyatları ve döviz rakamlarına ilişkin TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, TCMB'nin 250 baz puan faiz indirimi yapabileceğini belirtti. Doların düşüşünün altın fiyatı için de etkili olduğunu belirten Eryılmaz, yıl sonu için altın tahmininde bulundu. İşte detaylar..

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:43

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ’nın temmuz toplantısında 250 baz puanlık bir beklentisi olduğunu belirtti. Faiz indirimi için halen alan olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplanmayacağı için 350 baz puanlık bir indirim bile yapılabilir. Ancak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına baktığımızda, stopaj artırımının hemen ardından bir faiz indirimi yapmak istemediği anlaşılıyor. Bu hamle, dövize yönelimi önlemek amacıyla da yapılmış olabilir" dedi.

Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29,5 seviyesinde kapatılmasının hedeflendiğini hatırlatan Eryılmaz, "Önümüzdeki yıl için hedef yüzde 20’nin altı. Yerleşiklerin dövize yönelmemesi için temkinli adımlar atılabilir. Bu nedenle 350 değil, 250 baz puanlık bir indirim yapmakla yetinilebilir. Ancak 350 baz puanlık bir indirim gelirse piyasa umutlanır" diye konuştu.

KONUT KREDİSİNDE KISITLAMA YÜKSEK

Ticari kredilerde büyüme sınırının kaldırılması gerektiğini ifade eden Eryılmaz, “Krediler üzerindeki sınırlamaların azaltılması gerekiyor. Özellikle konut kredilerinde çok ciddi kısıtlamalar var. 10 milyon TL’nin üzerinde bir ev almak istiyorsanız kredi kullanamıyorsunuz." dedi.

Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz

Eryılmaz, kredi kartı ödemelerine yönelik getirilen kolaylıkların benzer şekilde konut kredileri ve kredi faizlerinde de uygulanması gerekliliğini hatırlattı.

Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz

ULUSLARARASI NOT KURULUŞLARI KARARINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Cuma günü kredi notu konusunda açıklama beklediklerini belirten Eryılmaz, “Her iki kurumla (kredi derecelendirme kuruluşları) da görüşmeler yapıldı ancak kredi notu ve görünümde değişiklik beklemiyorum. Moody’s bize genellikle 'sıfırcıdır', belki notumuzu sadece pozitiften durağan pozisyona çekebilir” dedi.

Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz

Rezervlerde artış olduğunu, ancak dolarizasyonun ters yönlü ilerlediğini belirten Eryılmaz, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) azalıyor, rezervler birikiyor ama bu gelişmeler henüz yeterli değil. Siyasi belirsizlik nedeniyle Merkez Bankası’nın daha temkinli hareket etmesi, 'bekle-gör' politikası izlemesi olağan" ifadelerini kullandı.

Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın piyasasına dair değerlendirmelerde de bulunan Eryılmaz, 20 Nisan'dan bu yana yatay seyreden altında son beş haftada dik bir yükseliş yaşandığını söyledi. Teknik bir düzeltmenin beklendiğini vurgulayan Eryılmaz, "Altın 3.460 dolara kadar çıktı. En büyük neden, Beyaz Saray ile Fed Başkanı Powell arasında yaşanan gerginlik ve AB ile ABD arasındaki gümrük vergisi belirsizliği oldu. Doların zayıflaması da altına destek verdi. İran - İsrail savaşında bile 3435 üzerinde tutunamadı." dedi.

Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz

ABD Ticaret Bakanı’nın 1 Ağustos itibarıyla yeni gümrük vergilerini devreye alacağını açıklamasının da altın fiyatlarında kırılmaya neden olduğunu kaydeden Eryılmaz, “Altın 3.500 doların üzerine çıkar mı bilinmez. İran-İsrail savaşında bile 3.435’in üzerinde kalamamıştı. ABD tarifeleri yüzde 50 uygulanır, AB de misilleme yaparsa yükselebilir ama 3.500 doların aşılacağını düşünmüyorum. En fazla bant aralığında hareketi artabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

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#dolar
#altın fiyatları
#konut kredisi
#faiz indirimi
#Enflasyon
#Merkez Bankası
#Ekonomi
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