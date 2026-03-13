Altın için fırtına kapıda! Şirin Sarı’dan yatırımcıya ters köşe uyarı

Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını değerlendiren Sarı, küresel enerji talebinin giderek arttığını belirtti. Günümüzde enerji tüketiminin geçmiş dönemlere kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Sarı, "Aslında bütün konuşmalarımız petrol çevresinde gerçekleşecek. Çünkü o taraftaki hareketlilikler, gelişmeler, beklentiler ve tahminler çok daha önemli. Geçmişteki Körfez Savaşı ya da 1973 petrol kriziyle karşılaştırmalar yapıyoruz ama bugün insanlar çok daha fazla enerji tüketiyor" dedi.

