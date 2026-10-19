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Altın için fırtına öncesi sessizlik: İslam Memiş perşembe gününü işaret etti

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:28
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1
islam memiş altın

Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalar iki ihtimale odaklandı. Piyasalarda 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıkarken Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında mevcut koşullarda faizlerin sabit tutulacağını öngördü. 

2
Merkez Bankası’nın piyasalara güven vermek

Memiş, Merkez Bankası’nın piyasalara güven vermek amacıyla faiz indirimine gidebileceğini de belirterek karar öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

3
faiz indirimi

Merkez Bankası perşembe günü faiz kararı ne yönde olacağına ilişkin görüş bildiren Memiş, "Şu koşullara baktığımız zaman pas geçme olasılığı mantıklı. Şu andaki teknik koşullara, özellikle fon krizinden sonra baktığımızda bir hamle yapması çok da zor. 

 

4
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Ama piyasalara güven veriyoruz, bizi teğet geçecek, etkilemeyecek türünde bir mesaj vermek istiyorsa evet, 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapar. Ancak şu andaki koşullara baktığımız zaman teknik ve mantık olarak pas geçme olasılığı daha kuvvetli.

 

5
FAİZ İNDİRİMİ

Piyasaların genel kanısı ise böyle bir hissiyat var: 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı düşünülüyor. Ben şahsen pas geçmesi taraftarıyım. Çünkü koşullar onu gösteriyor. Borsadaki durumu görüyorsunuz.

6
faiz kararı

 Beraberinde birçok hamle de faizleri pas geçeceği yönünde. Ama dediğim gibi, burada güven tazelemek, güven vermek için böyle bir hamle yapabilir mi? Olabilir. Ancak koşullar şu anda buna müsait değil diye düşünüyorum" dedi.
 

7
sterlin ve euro

Piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, "Bu hafta boyunca piyasaları biraz karışık bir seyirde tamamlayacağız gibi duruyor. Özellikle hem İngiltere hem Avrupa Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları olacak. Bu da sterlin ve euro tarafındaki hareketlilik için önemli olacak."
 

8
enflasyon rakamları

"Japonya'da yine enflasyon rakamlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Beraberinde doların uluslararası piyasalarda güçlenmesi, Trump'ın açıklamaları ve Amerikan tahvil faizlerinde geçen hafta gördüğümüz sert dalgalanmalar önemli. Bir yükseldi, bir düştü."
 

9
Brent petrolün varil fiyatı

"Bugüne baktığımız zaman Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara kadar yükseldi. Dolayısıyla her ne kadar Amerika-İran gerilimi tarafında bir yumuşama görülse de Rusya-Ukrayna tarafında Trump yeni bir açıklama yaptı. Gerilimin kaldırılması ve dolayısıyla jeopolitik gerilim fiyatlaması pozitif yönde piyasalara yansıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.
 

10
borsa istanbul

Memiş, "Borsa İstanbul Endeksi geçen haftayı 11.721 puan seviyesinden kapatmıştı. Teknik olarak 11.200-12.200 puan aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Dolar da yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. 

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Euro tarafında geçen haftaki gibi sakin bir açılış

49 lira 55 kuruş seviyesinde. Bu ay sonuna kadar 50 lira seviyesine yerleşen bir dolar/TL kuru ve yıl sonu hedefimiz yine 52 lira seviyesi olarak sabit kalıyor. Euro/dolar paritesi 1,219 seviyesinde. Euro tarafında geçen haftaki gibi sakin bir açılış yaptığını gözlemliyoruz" dedi.
 

12
Altın piyasası

BURADA BİR KIRILMA MUTLAKA OLUR

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.175 dolar seviyesinde. Geçen haftayı 4.167 dolar seviyesinden kapatmıştık. Yine aynı şekilde piyasalar şu anda sessiz, sakin, dar bir bant aralığında sıkıştı ve bir haber akışını bekliyor. Burada bir kırılma mutlaka olur ama şu anda ibre pozitif yönde. Biraz daha iyimser açıklamaları satın almak isteyen bir piyasa var karşımızda.

 

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezervleri

Bu hafta içeride, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulunun faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezervleri bizi ilgilendiriyor. Daha çok içeriyi konuşacağımız bir hafta bizi bekliyor.
 

14
100 baz puanlık faiz indirimi

Piyasaların genel beklentisi 100 baz puanlık faiz indirimi. Piyasa koşulları ve teknik mantık açısından da pas geçme olasılığı güçlü. Dolayısıyla ben pas geçme olasılığını daha doğru buluyorum. Ondan sonraki hafta zaten Fed'in faiz kararı var. Fed tarafında da pas geçen bir banka beklediğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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