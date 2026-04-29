Altın için gram sınırı krizi! İslam Memiş büyük fırtına için tarih ve saat verdi

altın borcu olanlar

Altın almak isteyenler, düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten 70 gram altın sınırı ve Fed’in faiz kararı sonrası oluşacak yeni tablo hakkında çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Finans analisti İslam Memiş

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında hem Türkiye’deki bölgesel ekonomik gelişmeleri hem de küresel piyasaları değerlendirdi.

Altın için gram sınırı krizi! İslam Memiş büyük fırtına için tarih ve saat verdi

"Özellikle Türkiye genelinde Karadeniz tarafında ekonomik anlamda, özellikle Karadeniz’de yapılacak yeni tren yollarının ve deniz ulaşımının biraz daha kolaylaşması bölgeyi ekonomik anlamda güçlendirecek. Bununla alakalı vatandaşlarımızla bir araya gelmeye tekrar devam ediyoruz."
 

gayrimenkul fiyatları

 Memiş, bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ifade etti:
“Yeni imar yasası ile birlikte biraz daha kolaylaşan bir süreç olacak. Özellikle Trabzon, Rize tarafında arsa fiyatları, ev fiyatları bu anlamda biraz daha yüksek kalmaya devam ediyor.”
 

En fazla 70 gram altın

Memiş, düğünlerde altın takı geleneğiyle ilgili eleştirilerde bulunarak "En fazla 70 gram altın verilecekmiş. Bu altın sınırlama işlerine biraz daha dikkat etmek lazım. Gençlerimiz bu altın konusunda biraz zorlanıyor. Önemli olan mutlu bir şekilde hayat kurmak, güzel bir yuva kurmak ama bu altın şartıyla alakalı maalesef yine örf, adet, gelenekleri ön plana koyarak gençlerimizi mağdur etmeye devam ediyorlar" dedi.
 

gram altın

Bu tür uygulamaların gençler üzerinde ekonomik baskı oluşturduğunu vurgulayan Memiş, "Bence bu takı konusunu ekonomik olarak görmemek lazım. Biraz daha gençlerimizin geleceğini, bundan sonraki süreçlerini en azından biraz daha kolaylaştırmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Zaten olan veriyor. Herhangi bir gram şartı falan yok. Olan veriyor, olmayanı da zorlamaya gerek yok" şeklinde konuştu.
 

FIRTINA İÇİN GÜN VE SAAT VERDİ

“Yarın akşam Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz kararı var, saat 21.00’de açıklanacak. Faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz, pas geçmesini bekliyoruz. Perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı var, bu taraftan da pas geçmesini bekliyoruz.”
 

Petrol karşısındaki bütün varlıklar

Memiş, özellikle enerji fiyatlarına vurgu yaparak "İran konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Gelen haber akışları burada temkinli bir şekilde fiyatları baskılamaya devam ediyor. Özellikle petrol fiyatları yine 110 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Petrol karşısındaki bütün varlıklar baskı altında kalmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.
 

Altın için gram sınırı krizi! İslam Memiş büyük fırtına için tarih ve saat verdi

Bu ortamda yatırımcı davranışlarının da değiştiğini belirten Memiş, belirsizliklerin piyasaları baskıladığını söyledi:
"Bu savaş belirsizliği devam ettikçe bütün yatırımcılar da kenarda sessizce beklemeye devam edecek. O yüzden merkez bankaları, savaş nedeniyle faiz politikalarında tekrar ‘bekle-gör’ politikasını uygulayacak."
 

varlık barışı

Türkiye’de uygulanan ekonomik tedbirlere de değinen Memiş,
“Özellikle varlık barışı ile alakalı bir süreç yaşandı. Yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’ye gelirken cüzi bir miktarda vergiyle bu varlık barışından yararlanması önemli. Bu gibi tedbirler bizi biraz daha koruyacaktır diye düşünüyorum.”

