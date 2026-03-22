Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için kırmızı alarm! Zafer Ergezen'den herkesi ilgilendiren kritik nakit uyarısı

Mart 22, 2026 16:31
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşe devam ediyor, petrol uçuşa geçti. Orta Doğu'da yaşanan krizin etkisi tüm dünyaya sirayet ediyor. Peki rakamlar nasıl değişecek ve ekonomileri neler bekliyor?

2
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon programında savaş ortamının piyasalara etkisini değerlendirirken, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün birçok yatırımcının beklentisinin aksine gerçekleştiğine dikkat çekti. 
 

3
nakit isteği

Altının geleneksel olarak “güvenli liman” olarak kabul edildiğini hatırlatan Ergezen, "Altın her ne kadar güvenli liman olarak kabul edilse bile, savaşın ve risklerin çok fazla arttığı ortamlarda piyasalarda nakite geçme isteği artar. Çünkü riskler çok fazla artmıştır" ifadelerini kullanan Ergezen, özellikle öngörülemez süreçlerde yatırımcıların borçlarını kapatma eğilimine girdiğini belirtti.
 

4
altın

Bu süreçte piyasalardaki oynaklığın arttığını ve teminat tamamlama çağrılarının devreye girdiğini söyleyen Ergezen, “"ani kısaca nakit paraya ihtiyaç doğar ve bunun etkisini görüyoruz" dedi. 

5
Doların rezerv para birimi

Doların rezerv para birimi olmasının da bu eğilimi güçlendirdiğini ifade eden Ergezen, borçların büyük ölçüde dolar bazlı olması nedeniyle dolara olan talebin arttığını ve bunun tüm varlık fiyatlarında satış baskısı yarattığını dile getirdi.
 

6
altın ve gümüş

Altın ve gümüşte görülen sert satışlara da değinen Ergezen, "Cuma günü yaşanan satış özellikle oldukça sertti. Bunun en büyük nedeni de savaşa yönelik risklerin ciddi şekilde artıyor olması" dedi. 
 

7
altın fiyatlarında satışlar

Hafta sonu gelen açıklamaların da piyasadaki belirsizliği artırdığını belirten Ergezen, bu durumun altın fiyatlarında satışların devam edebileceği endişesini beraberinde getirdiğini söyledi.

8
panik altın satışı

Yatırımcılara da önemli uyarılarda bulunan Ergezen, panik yapılmaması gerektiğini vurguladı ve "Bu dönemde yatırımcılar için en sağlıklı hareket panik yapmamak. Çünkü savaşın seyri çok değişken. Açıklamalar çok hızlı değişebiliyor" dedi.

9
altın yatırımcısı

Altının uzun vadeli değerine de değinen Ergezen, "Altın yatırımcısı uzun vadede her zaman kazanmıştır. Bundan 2000 yıl önce de altın vardı, bundan sonra da olacak ve her zaman bir değer saklama aracı olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı. 

10
ELİNDE ALTIN OLAN YATIRIMCI DİKKAT!

Ancak kısa vadeli yatırımcılar için mevcut seviyelerden satış yapmanın geç kalınmış bir hamle olabileceğini belirterek, "Bu nedenle destek seviyelerini beklemek ya da satış düşünülüyorsa en azından bir tepki yükselişi görmek daha sağlıklı olabilir" dedi.

11
altın alımları

Merkez bankalarının altın alımlarına da dikkat çeken Ergezen, son dönemde bu eğilimin güçlendiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi süreci ve artan ticaret gerilimlerinin rezerv çeşitlendirme ihtiyacını artırdığını belirten Ergezen, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın alımlarını hızlandırdığını ifade etti.
 

12
ABD’nin artan borcu ve kredi notu

Bu eğilimin arkasında doların geleceğine yönelik endişelerin de bulunduğunu söyleyen Ergezen, ABD’nin artan borcu ve kredi notuna ilişkin gelişmelerin de etkili olduğunu belirtti. Yüksek enflasyonun da önemli bir faktör olduğuna işaret eden Ergezen, "Enflasyon yüksek olduğunda doların alım gücü düşüyor. Bu nedenle merkez bankaları enflasyona karşı korunma aracı olarak altın ve diğer kıymetli metallere yöneliyor" dedi. Türkiye’nin de rezervlerinde altın payını artırmasının bu açıdan doğru bir yaklaşım olduğunu sözlerine ekledi.
 

13
Hürmüz Boğazı

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ergezen, Hürmüz Boğazı’na yönelik risklerin kritik önem taşıdığını vurguladı. Savaşın uzamasıyla birlikte bu risklerin arttığını belirten Ergezen, enerji tesislerinin hedef alınmasının arz tarafında ciddi sorunlar yarattığını söyledi.
 

14
petrol fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı

PETROLDE KALICI BASKI

"Savaş bitse bile arz tarafındaki sorunlar hemen çözülemeyecek. Çünkü zarar gören tesislerin toparlanması yıllar alabilir" diyen Ergezen, bu durumun petrol fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı oluşturabileceğini ifade etti.
 

15
emtia

Enerji maliyetlerindeki artışın yalnızca petrol ve doğalgazla sınırlı kalmayacağını da belirten Ergezen, birçok sektörün bu durumdan etkileneceğini söyledi. Helyumdan gübreye, plastikten lojistiğe kadar geniş bir yelpazede maliyet artışları yaşanabileceğini ifade eden Ergezen, sigorta ve navlun giderlerinin de yükseleceğini vurguladı.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.