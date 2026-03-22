Altın için kırmızı alarm! Zafer Ergezen'den herkesi ilgilendiren kritik nakit uyarısı

Altın fiyatları düşüşe devam ediyor, petrol uçuşa geçti. Orta Doğu'da yaşanan krizin etkisi tüm dünyaya sirayet ediyor. Peki rakamlar nasıl değişecek ve ekonomileri neler bekliyor?
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon programında savaş ortamının piyasalara etkisini değerlendirirken, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün birçok yatırımcının beklentisinin aksine gerçekleştiğine dikkat çekti.
Altının geleneksel olarak “güvenli liman” olarak kabul edildiğini hatırlatan Ergezen, "Altın her ne kadar güvenli liman olarak kabul edilse bile, savaşın ve risklerin çok fazla arttığı ortamlarda piyasalarda nakite geçme isteği artar. Çünkü riskler çok fazla artmıştır" ifadelerini kullanan Ergezen, özellikle öngörülemez süreçlerde yatırımcıların borçlarını kapatma eğilimine girdiğini belirtti.
Bu süreçte piyasalardaki oynaklığın arttığını ve teminat tamamlama çağrılarının devreye girdiğini söyleyen Ergezen, “"ani kısaca nakit paraya ihtiyaç doğar ve bunun etkisini görüyoruz" dedi.
Doların rezerv para birimi olmasının da bu eğilimi güçlendirdiğini ifade eden Ergezen, borçların büyük ölçüde dolar bazlı olması nedeniyle dolara olan talebin arttığını ve bunun tüm varlık fiyatlarında satış baskısı yarattığını dile getirdi.
Altın ve gümüşte görülen sert satışlara da değinen Ergezen, "Cuma günü yaşanan satış özellikle oldukça sertti. Bunun en büyük nedeni de savaşa yönelik risklerin ciddi şekilde artıyor olması" dedi.
Hafta sonu gelen açıklamaların da piyasadaki belirsizliği artırdığını belirten Ergezen, bu durumun altın fiyatlarında satışların devam edebileceği endişesini beraberinde getirdiğini söyledi.
Yatırımcılara da önemli uyarılarda bulunan Ergezen, panik yapılmaması gerektiğini vurguladı ve "Bu dönemde yatırımcılar için en sağlıklı hareket panik yapmamak. Çünkü savaşın seyri çok değişken. Açıklamalar çok hızlı değişebiliyor" dedi.
Altının uzun vadeli değerine de değinen Ergezen, "Altın yatırımcısı uzun vadede her zaman kazanmıştır. Bundan 2000 yıl önce de altın vardı, bundan sonra da olacak ve her zaman bir değer saklama aracı olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Ancak kısa vadeli yatırımcılar için mevcut seviyelerden satış yapmanın geç kalınmış bir hamle olabileceğini belirterek, "Bu nedenle destek seviyelerini beklemek ya da satış düşünülüyorsa en azından bir tepki yükselişi görmek daha sağlıklı olabilir" dedi.
Merkez bankalarının altın alımlarına da dikkat çeken Ergezen, son dönemde bu eğilimin güçlendiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi süreci ve artan ticaret gerilimlerinin rezerv çeşitlendirme ihtiyacını artırdığını belirten Ergezen, özellikle Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın alımlarını hızlandırdığını ifade etti.
Bu eğilimin arkasında doların geleceğine yönelik endişelerin de bulunduğunu söyleyen Ergezen, ABD’nin artan borcu ve kredi notuna ilişkin gelişmelerin de etkili olduğunu belirtti. Yüksek enflasyonun da önemli bir faktör olduğuna işaret eden Ergezen, "Enflasyon yüksek olduğunda doların alım gücü düşüyor. Bu nedenle merkez bankaları enflasyona karşı korunma aracı olarak altın ve diğer kıymetli metallere yöneliyor" dedi. Türkiye’nin de rezervlerinde altın payını artırmasının bu açıdan doğru bir yaklaşım olduğunu sözlerine ekledi.
Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ergezen, Hürmüz Boğazı’na yönelik risklerin kritik önem taşıdığını vurguladı. Savaşın uzamasıyla birlikte bu risklerin arttığını belirten Ergezen, enerji tesislerinin hedef alınmasının arz tarafında ciddi sorunlar yarattığını söyledi.
"Savaş bitse bile arz tarafındaki sorunlar hemen çözülemeyecek. Çünkü zarar gören tesislerin toparlanması yıllar alabilir" diyen Ergezen, bu durumun petrol fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı oluşturabileceğini ifade etti.
Enerji maliyetlerindeki artışın yalnızca petrol ve doğalgazla sınırlı kalmayacağını da belirten Ergezen, birçok sektörün bu durumdan etkileneceğini söyledi. Helyumdan gübreye, plastikten lojistiğe kadar geniş bir yelpazede maliyet artışları yaşanabileceğini ifade eden Ergezen, sigorta ve navlun giderlerinin de yükseleceğini vurguladı.