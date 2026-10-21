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Altın için korkutan tahmin! Tuna Kaya 3 Kasım'a kadar süre verdi

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:34
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1
Tuna Kaya’dan altın fiyatı

Tuna Kaya’dan altın fiyatı için kritik uyarı: 3 Kasım sonrası petrol 120 doları aşarsa küresel borsalarda sert çöküş yaşanabilir. İran-ABD gerilimine dikkat çeken Kaya, altın ve gümüşteki olası düşüşlerin ise yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini söyledi.

2
petrol fiyatları fırlayabilir

PETROL FİYATLARI FIRLAYABİLİR

Kaya, "Kasım seçimleri sonrasında Trump hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kaybederse İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlatabilir. İsrail'in desteğini alarak, hatta Körfez ülkelerini de arkasına alarak İran'a çok büyük çaplı bir operasyon düzenleyebilir. Böyle bir durumda petrol fiyatları fırlayabilir. Yükselen petrol fiyatları da piyasaları adeta allak bullak edebilir" dedi.
 

3
3 Kasım öncesinde

"Bu açıdan, 3 Kasım öncesinde İran ile Amerika arasında anlaşma oldu, olacak, oldu, olacak şeklinde adeta falı andıran haberler görebiliriz. Bu konuda temkinli olmakta fayda var. Bu tür haberlere prim vermeyelim.
 

4
petrol fiyatları 112 dolar seviyelerine

Bu haberle birlikte petrol fiyatları 112 dolar seviyelerine yakınken yüzde 5'e yakın bir düşüş kaydetti. Vadeli piyasalarda petrol fiyatları 106 dolar seviyesinin de altına geriledi. Ancak ardından yeniden 108 dolar seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz" şeklinde knuştu.
 

5
petrol fiyatları

Petrol fiyatları vadeli piyasalarda yeniden yükselmeye başladığının altını çizen Kaya, "Özellikle petrolde, önceki tepe noktası olarak spot piyasada 111,38 dolar seviyesi görülmüştü. Bugün itibarıyla bu seviye aşıldı ve 113,37 dolar görüldü. Bu tepe noktasının aşılmasının ardından yaşanan gelişmelerin büyük ihtimalle Trump'ın bir oyunu olduğunu düşünüyorum. 

6
altın petrol

Pakistan Genelkurmay Başkanı ile arası son derece iyi. Onu oraya, İran'a gönderdi ve bu şekilde bir açıklama geldi. Petrol fiyatları da bu açıklamayla birlikte bir manipülasyona uğradı.
 

7
yükselen trendin kırıldığı

Ancak grafiğe baktığımızda yükselen trendin kırıldığını görüyoruz. Fiyatlar zaman zaman bu trendin dibine gelse de ardından yukarı yönlü hareket etti. Bu ölçekte petrol fiyatları adım adım 120 dolar seviyesine doğru ilerliyor" dedi.

 

8
3 KASIM SONRASI KIYAMET

3 KASIM SONRASI KIYAMET

3 Kasım sonrasında 120 dolar seviyesi de aşılırsa kıyamet senaryosunu konuşabiliriz. Bu senaryoda özellikle ABD borsalarında ve kripto para piyasalarında sert çöküşler, derin düşüşler görebiliriz. Elbette altın ve gümüş fiyatları da düşebilir ancak bu iki değerli metalin hızla toparlanmasını bekliyorum. ABD borsaları ve kripto para piyasalarındaki düşüş ise devam edebilir. Bizim borsamız da bu gelişmelerden çok büyük yara alabilir. Dolayısıyla 3 Kasım sonrasında piyasalarda çok büyük bir türbülans bizi bekliyor olabilir. Dikkatli olmakta fayda var.
 

9
Tahvil faizleri

Haberle birlikte dolar endeksi geriledi ancak yeniden yükselmeye başladı. Kaya, "Tahvil faizleri de daha önce 5,10 seviyelerinin altına gerilemişti, şimdi tekrar yükseliyor. ABD borsaları yükselmişti ancak Nasdaq yeniden geriliyor. S&P 500 yükseliş kaydetmişti, o da tekrar geriliyor.
 

10
Altın fiyatları

Altın fiyatları bir ara 4.160 seviyelerine kadar geldi. Ancak orada da yeniden bir çözülme olduğunu görüyoruz. Gümüş 58 dolar seviyesinin üzerine çıktı fakat o da yeniden aşağı yönlü hareket ediyor. Platin ve bakırda da benzer bir durum söz konusu." şeklinde konuştu.

 

11
Gram altın tarafında

GRAM ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT

Kaya, "Gram altın tarafında 6.581 seviyesindeyiz. Bir ara 6.615 seviyesine kadar yükselmiştik ancak yeniden gerileme yaşanıyor. Gram gümüş ise 94 seviyesine kadar geldi ve şu an itibarıyla 92,20 seviyesinde bulunuyor."
 

12
altın fiyatları 4.000 seviyesinin altına da sarkabilir

"Altın, 4.100 bandının üzerinde tutulmaya devam ediyor. Şu anda 4.250 ile 4.100 seviyeleri arasında sıkışmış durumda. Aşağıda ana destek olarak 4.000 seviyesini takip ediyoruz. Hemen hemen her videomda söylediğim gibi, 4.000 seviyesi çok önemli ve kritik bir destek bölgesi. 3 Kasım sonrasında altın fiyatları 4.000 seviyesinin altına da sarkabilir. Ancak burada herhangi bir satacak malımız yok." dedi.

13
akdimizi hazırda tutmaya devam ediyoruz

"Özellikle fiyatlar 4.000 seviyesinin altına gelirse altın açısından çok önemli bir alım fırsatı oluşabilir. Bu nedenle nakdimizi hazırda tutmaya devam ediyoruz. Daha önce 4.100 ve 4.200 bandında alımlarımızı yapmıştık. Şu an itibarıyla beklemekte fayda var."
 

14
altın ve gümüş

Orta ve uzun vadede hem altında hem de gümüşte yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklediğimi her zaman ifade ediyorum.

 

15
gümüş

Gümüş tarafında da değerlendirmede bulunan Kaya, "Bugün itibarıyla fiyatlar bir ara 58 dolara kadar yükseldi, ardından yeniden geriledi ve 58 doların altına indi. Burada 56 dolar seviyesini ana destek olarak takip ediyoruz. Eğer 56 doların altına inilirse ve 52,50 dolar bandına doğru bir sarkma yaşanırsa bu da gümüş için muazzam bir alım fırsatı oluşturabilir."
 

16
gram altında kritik destek seviyeleri

GRAM ALTINDA KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Önümüzdeki dönem için gram altında kritik destek seviyelerimiz de var. İlk destek 6.500, ana destek bölgesi ise 6.300 seviyesi. Gram gümüşte takip ettiğimiz ana destek ise 83 seviyesi. Bu bölge de gram gümüş açısından önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.
 

17
merkez bankası

Kaya, İç piyasa açısından önemli bir diğer gelişme ise 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacak olması. Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor."

18
Altın için korkutan tahmin! Tuna Kaya 3 Kasım'a kadar süre verdi

"Elbette Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları da önemli olacak. Merkez Bankası'nın politika metni de kritik önem taşıyor. Burada hangi mesajların verileceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

19
Yükselen petrol fiyatları karşısında

Kaya, yükselen petrol fiyatları karşısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gerekçelerini iyi açıklaması gerektiğinin altını çizdi.

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