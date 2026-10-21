Altın için korkutan tahmin! Tuna Kaya 3 Kasım'a kadar süre verdi

3 KASIM SONRASI KIYAMET

3 Kasım sonrasında 120 dolar seviyesi de aşılırsa kıyamet senaryosunu konuşabiliriz. Bu senaryoda özellikle ABD borsalarında ve kripto para piyasalarında sert çöküşler, derin düşüşler görebiliriz. Elbette altın ve gümüş fiyatları da düşebilir ancak bu iki değerli metalin hızla toparlanmasını bekliyorum. ABD borsaları ve kripto para piyasalarındaki düşüş ise devam edebilir. Bizim borsamız da bu gelişmelerden çok büyük yara alabilir. Dolayısıyla 3 Kasım sonrasında piyasalarda çok büyük bir türbülans bizi bekliyor olabilir. Dikkatli olmakta fayda var.

