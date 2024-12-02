Altın için kritik eşik! İslam Memiş haftalık altın tahminini açıkladı: "Bu rakamı görürseniz..."

02 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:15

Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın piyasalarda yüksek belirsizlik ve volatilite getirdiğini vurgularken, altın fiyatları için dikkat çeken bir eşik seviyesini "Eğer bu rakamı görürseniz, altın ucuz demektir." ifadeleriyle açıkladı.

Finans​ analisti İslam Memiş​, bu hafta piyasaların karışık bir seyir izleyeceği öngörüsünde bulundu. Memiş, "Para piyasalarının haftayı dalgalı ve belirsiz bir atmosferde tamamlamasını bekliyorum. Keskin bir yükseliş veya düşüş beklemiyorum, ancak volatilite yüksek olacak. Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar​ açısından önemli veri ve açıklamalarla dolu bir hafta bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

KRİTİK VERİ VE AÇIKLAMALAR ETKİLİ OLACAK

Memiş, Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verisinin Türkiye piyasaları için belirleyici olacağını söyledi. Ayrıca, ABD'deki Tarım Dışı İstihdam Verisi ve FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, küresel piyasaların odağında yer alacak. Avrupa tarafında ise büyüme rakamları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin değerlendirmeleri, piyasa dinamiklerini şekillendirecek.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIM ARAÇLARINA İLİŞKİN TAHMİNLER

Memiş, TV100’deki yazısında bu hafta için öngördüğü fiyat aralıklarını şu şekilde açıkladı:

BIST 100 Endeksi: Geçtiğimiz haftayı 9.652 puandan kapatan endeksin bu hafta 9.500-9.950 puan aralığında hareket etmesini beklediğini ifade eden Memiş, 10.000 puan seviyesindeki hedefini koruduğunu belirtti.

- Döviz Kurları: Dolar/TL 34,69 lira, Euro/TL ise 36,75 lira seviyesinde kapanış yapmıştı. Dövizde genel yönün yukarı olduğunu düşünen Memiş, "Euro, parite etkisiyle dolara kıyasla daha ucuz kalmaya devam ediyor" dedi. Düşüşlerin geçici olmasını bekleyen analist, dövizle ticaret yapanların dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

- EUR/USD Paritesi: 1,0582 seviyesinden kapanış yapan parite için 1,05-1,0650 aralığında hareket bekleniyor. Lagarde’nin açıklamalarının pariteyi hareketlendirebileceği belirtildi.

- Ons Altın (XAU/USD): 2.654 dolar seviyesinden kapanış yapan ons altın için takip edilen bant 2.580-2.680 dolar. Memiş, özellikle 2.600 dolar altındaki seviyelerin alım fırsatı sunduğunu dile getirdi.

- Gram Altın: Ons altını takip eden gram altın için ise 2.980-3.080 lira aralığı izlenecek.

- Ons Gümüş (XAG/USD): 30,63 dolar seviyesinde kapanış yapan ons gümüşte 30,20-31,50 dolar aralığı öngörülüyor. Memiş, gümüşün orta ve uzun vadede altını geride bırakabileceğine inanıyor.

- Bitcoin (BTC): 97.298 dolar seviyesinde olan Bitcoin’in kâr satışlarına gitmediğini ve bu nedenle riskli bir yapıda olduğunu belirtti. Memiş, 85.000 dolar seviyesinin öngörüsünü koruduğunu vurguladı.

Bu hafta, hem iç hem de dış piyasalarda volatilitenin ve belirsizliğin yüksek olduğu bir süreç bekleniyor. Özellikle veri ve açıklamaların piyasalardaki etkisi yakından izlenecek.