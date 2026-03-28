Altın için kritik rakamı açıkladı: Tuna Kaya'dan 3970 dolar fırtınası alarmı!

Piyasalarda artan jeopolitik riskler ve makroekonomik baskılar, yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendirirken, Ekonomist Tuna Kaya altın, gümüş, Borsa İstanbul ve kripto piyasalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Tuna Kaya, Borsa İstanbul’daki mevcut teknik görünüm için "Borsa İstanbul tarafında düşüş trendi devam ediyor. Şu an endeks 12.600 seviyelerinde ve 12.500 desteğine doğru yaklaşıyor. Ortadoğu’daki gerilim ve savaşın uzama ihtimali piyasada satış baskısını artırıyor" dedi.
Teknik açıdan önemli bir trend desteğine işaret eden Kaya, "Teknik görünüme baktığımızda, 2025 Ekim’den bu yana gelen bir yükselen trend var ve bu trendin destek noktası da yaklaşık 12.500 seviyesine denk geliyor. Eğer bu seviye kırılırsa, özellikle jeopolitik riskler devam ederse, önümüzdeki hafta 11.900 ara destek ve ardından 11.600 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz" şeklinde konuştu.
Kaya, "Önemli bir diğer gösterge olan 50 periyotluk hareketli ortalama şu an yaklaşık 13.000 seviyesinde. Endeks daha önce bu ortalama üzerinde güzel bir trend yakalamıştı ancak kırıldıktan sonra tekrar bu seviyeden geri döndü. Bu nedenle yeniden güç kazanımından söz edebilmemiz için 13.000’in üzerine çıkılması gerekiyor. Bu gerçekleşmeden alım için acele edilmemesi daha sağlıklı olur" diyerek endeks için rakam verdi.
Kaya, "Makro tarafta ise Ortadoğu’daki gelişmeler, petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri piyasayı baskılıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini durdurması ve hatta faiz artırımı ihtimalinin konuşulması da borsa üzerinde negatif etki oluşturuyor"
Kaya, "Öne çıkan bir diğer iddia ise Türkiye’nin son iki haftada yaklaşık 60 ton altın sattığı yönünde. Bunun bir kısmının doğrudan satış, bir kısmının ise swap işlemi olduğu söyleniyor. Türkiye’nin toplam altın rezervi yüksek olsa da rezervlerden satış yapılması piyasalar açısından olumlu algılanmıyor" şeklinde yorum yaptı.
Ayrıca Kaya, "Rezerv tarafında da ciddi bir gerileme var. Brüt rezervler düşerken net rezervlerde çok daha sert bir erime söz konusu. Yabancı yatırımcılar son haftalarda hem tahvil hem hisse tarafında ciddi satış yaptı. Bu çıkışları karşılamak için Merkez Bankası’nın döviz ve altın rezervlerini kullandığı görülüyor" dedi.
Dolar/TL ve petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler hakkında da değerlendirmede bulunan Kaya, "Kur tarafında ise dolar/TL kademeli şekilde yükselmeye devam ediyor. 42-45 bandına doğru bir hareket var ve bu artış oldukça kontrollü ilerliyor. Ancak rezervlerdeki azalma ve savaşın uzama ihtimali devam ederse, 45 seviyesinin aşılmasıyla birlikte 50 seviyelerine doğru daha hızlı bir yükseliş görülebilir" dedi.
Petrol fiyatlarında yükseliş trendinin devam ettiğini belirten uzman isim, "114 seviyesinin aşılması durumunda 120, 130 hatta 140 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Savaşın devam etmesi bu senaryoyu destekliyor" şeklinde konuştu.
Ons altın tarafında düşüş trendinin devam ettiğine dikkat çeken Kaya, "Sürekli düşen tepeler oluşuyor. Yani her yükseliş bir öncekinden daha aşağıda kalıyor. Bu da bize net bir şekilde aşağı yönlü trendin sürdüğünü gösteriyor. Son oluşan düşen tepe yaklaşık 4600 seviyesinde. Eğer fiyat buranın üzerine çıkmayı başarırsa, o zaman yukarıda 4850 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Ama asıl önemli olan, bu yükselişin teyit kazanması için düşen trendin tamamen kırılması gerekiyor. Bu trend kırılımı için de 4850 seviyesi kritik bir bölge olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
"Aşağı tarafta ise 4325 seviyesini ilk önemli destek olarak takip ediyoruz. Eğer bu destek kırılırsa, o zaman aşağıda 3970 seviyesine kadar bir geri çekilme potansiyeli oluşur" diyen Kaya altın yatırımcısını uyardı.
Kaya, "Kısa vadede altın tarafında düşüş trendi devam ediyor ve bu trend henüz sona ermiş değil. Bu nedenle kısa vadeli alım yapmak şu aşamada çok sağlıklı görünmüyor. Ancak uzun vadede düşünenler için farklı bir yaklaşım mümkün. Elimize para geçtikçe küçük küçük, parça parça alım yapılabilir" diyerek altın için beklentisini dile getirdi.
Uzman isim, "Gram altın tarafına baktığımızda, TL bazında ilk destek seviyemiz 6222 olarak öne çıkıyor. Bunun altında 5850 seviyesi var. Daha aşağıda ise 5246 seviyesi ana destek olarak takip edilmesi gereken önemli bir bölge" dedi.
"Gümüş tarafında da benzer bir tablo var. Burada da sürekli düşen tepeler görüyoruz ve düşüş trendi devam ediyor. En son gördüğümüz zirve 74.50 seviyesi ve bu bölge oldukça kritik. Eğer gümüş bu seviyenin üzerine çıkabilirse, o zaman yeniden 80 dolar bandına doğru bir hareket başlayabilir. Aşağı tarafta ise 60–65 bandı önemli bir destek bölgesi. Eğer 60 seviyesinin altına inilirse, o zaman 54.81 ve daha aşağıda 46 seviyesi kritik destekler olarak karşımıza çıkar" diyen Kaya gümüş yatırımcısı için de kritik seviyelerin altını çizdi.
Kripto paralarda zayıf bir görünüm olduğuna işaret eden Kaya, "Bitcoin önemli destek seviyelerini kaybetmiş durumda ve aşağıda 60.000 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor. Ethereum’da da benzer şekilde önemli destekler aşağı yönlü kırılmış durumda" dedi.
Genel olarak piyasalarda ‘savaş fiyatlaması’ hakim olduğunu ileri süren Kaya, "Jeopolitik riskler sürdükçe tüm varlık sınıflarında satış baskısı görülebilir. Bu nedenle kısa vadede temkinli olmak, hatta bir miktar nakitte kalmak daha güvenli bir strateji olarak öne çıkıyor"