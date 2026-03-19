Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için önce 6000 dolar, sonra kabus! İslam Memiş'ten yatırımcıya son şans mesajı

Mart 19, 2026 12:42
1
Altın fiyatları savaş ortamına rağmen beklenen hareketi gösteremedi. Altın fiyatları çakılmaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, emtia piyasalarında son dönemde yaşanan sert düşüşleri değerlendirirken dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Memiş, özellikle altın ve gümüşteki geri çekilmelerin Fed kararlarından ziyade petrol fiyatlarındaki yükselişle bağlantılı olduğunu vurguladı.

2
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

“Fed’in açıkladığı faiz kararı zaten piyasalar tarafından yüzde yüz fiyatlanmıştı. Burada herhangi bir sürpriz yok. Fed zaten sürpriz yapmayan bir kurum,” diyen Memiş, düşüşlerin ana nedeninin farklı olduğunu belirtti.
 

3
Memiş’ "Şu anda brent petrol 110 dolar seviyesinde ve yükseliş trendinde. Petrol fiyatı yükseldikçe altın, gümüş ve diğer emtialar baskılanıyor. Bu çok net bir ilişki" dedi.
 

4
Son üç haftadır petrol ile değerli metaller arasında ters korelasyon oluştuğunu belirten Memiş, "Petrol yükseliyor, altın düşüyor. Petrol geriliyor, altın yükseliyor. Artık altına bakarken petrolü de takip etmek gerekiyor" dedi.
 

5
Piyasalardaki hareketlerin arkasında artan jeopolitik risklerin de olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun yatırımcı davranışını değiştirdiğini söyleyerek "Jeopolitik risk artıyor, savaş ihtimali büyüyor. İnsanlar nakit ihtiyacı için altın satıyor, teminat çağrıları geliyor. Bu da fiyatları aşağı çekiyor" şeklinde konuştu.
 

6
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendirdiğini açıkça dile getiren Memiş "Bu düşüşler benim nazarımda alım fırsatıdır. Elime nakit geçse ben alırım. Dün aldım, bugün yine alırım. Çünkü bu fiyatlar birkaç ay sonra çok ucuz kalacak" dedi.
 

7
Ayrıca fiziki altın tarafında işçilik maliyetlerinin düşmesinin de yatırımcı açısından avantaj oluşturduğunu belirtti.
 

8
Küresel enflasyonun yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Memiş, altının uzun vadeli yönünün yukarı olduğunu savunarak "Dünya iyi bir yere gitmiyor. Böyle bir ortamda altının uzun vadede ucuz kalması mümkün değil. Ons altında 6000 dolar hedefi hâlâ masada" dedi.
 

9
PETROLDE ÜST SINIR YOK

Petrol fiyatlarının artık ekonomik değil, tamamen jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu belirten Memiş, "Bugün 110 dolar, yarın 120 olur kimse şaşırmaz. 150 olur yine şaşırmaz. İran 200 dolar telaffuz ediyor" dedi.
 

10
Kripto piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin ile emtiaların birlikte gerilediğini ancak tercih konusunda net olduğunu ifade ederek "Altın mı gümüş mü? Altın. Altcoin mi Bitcoin mi? Bitcoin"

Bitcoin için 70 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin korunması halinde yılın ikinci yarısında yükseliş beklediğini söyledi.

 

11
Memiş’in yıl geneline ilişkin senaryosu "İlk yarıda yükseliş, ikinci yarıda sert düşüş. Ons altın 6000 dolara kadar gider, sonra 4000 dolara geri çekilir" şeklinde oldu.

 

12
Gram altın için de benzer bir tablo çizen Memiş, 10.000 TL seviyelerinin görülebileceğini ancak ardından sert bir düzeltme yaşanabileceğini ifade etti.
 

13
Memiş, 2026 yılı için piyasaların oldukça oynak olacağı uyarısında bulunarak "Bu yıl boyunca piyasalar çok dalgalı olacak. Sağlıklı yükselişler veya düşüşler beklemeyin. Tamamen manipülasyon ağırlıklı bir piyasa göreceğiz" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.