Altın için şaşırtan fiyatları verdiler! Bu yıl yükselecek, 2026'da düşecek

Orta Doğu gerilimleri sürerken altının 3400 doların üzerine çıkması, onu tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Piyasa analistleri altın fiyatına ilişkin çeşitli yorumlarda bulundu. Uzmanlar altının yıl sonu 4000 ons fiyatıyla yatırımcıların karşısına çıkacağını söylüyor. Dünyaca ünlü analistler 2026 yılı için şaşırtıcı altın fiyat tahminini açıkladı.

Altın fiyatları ons başına 3400 dolar seviyelerinde seyrediyor. İsrail-İran savaşının başlaması, jeopolitik riskler ve FED tutumu altında yatırımcılar altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor. Yatırım uzmanları altın fiyatlarının 4000 dolar seviyelerine geleceğini tahmin ediyor.

Altın getirisi piyasasını yöneten Monetary Metals'in içerik sorumlusu Ben Nadelstein, "Altın fiyatları geçen yılki yüzdelik artışları sürdürürse, 2025 yılının sonlarına doğru 4.000 dolara ulaşması bekleniyor" dedi. Nadelstein, uzun vadede doların altına kıyasla değer kaybetmeye devam edeceğini söylüyor.



YIL İÇİNDE ALTIN 4000 DOLAR OLABİLİR

The Alloy Market'in CEO'su Brandon Aversano, altının bir yıl içinde 4.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Aversano'ya göre izlenmesi gereken en önemli gösterge, altının aylık veya üç aylık çift haneli kazançlar kaydedip kaydetmeyeceği.

Midas Funds'taki portföy yöneticisi Thomas Winmill, ciddi bir jeopolitik olay yaşanmadığı takdirde "önümüzdeki bir iki yıl içinde 4.000 dolara ulaşma ihtimalinin daha yüksek" olduğunu söylüyor.



YATIRIMCILARA TAVSİYE

Winmill, altın yatırımcılarına varlıkların bir kısım yüzdesini şu anda yüksek olan altın fiyatlarından faydalanabilecek altın madenciliği şirketlerinin hisselerine yatırım yapma tavsiyesi veriyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ŞAŞIRTAN TAHMİN: 2026'DA DÜŞECEK

Bu hafta Citigroup'taki emtia analistleri altın fiyatlarına değinerek yeni bir altın tahmini ve fiyat hedefi açıkladı. Citi, yaz aylarını geride bırakıp gelecek yıla doğru ilerlerken altın talebinin zayıflayabileceğini ve bunun da 2026 yılı sonunda altın fiyatlarının 2.500 ila 2.700 dolar arasına düşmesine yol açabileceğini söylüyor.



Citi'nin kısa vadeli ve 6 ile 12 aylık altın fiyat hedefleri ons başına 3300 dolar ve ons başına 2800 dolar olarak belirlendi. Üçüncü çeyrekte 3100 ila 3500 dolar aralığında bir fiyat beklentisi var ve bu da yeni altın yatırımcıları için çok az yükseliş potansiyeli bırakıyor.

