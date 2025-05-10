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 | İrem Çınar

Altın için sert rüzgarlar kapıda! İslam Memiş canlı yayında açıkladı: "Nisan ayının şampiyonu oldu ama..."

Altın fiyatları, küresel jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Güney Asya’daki tansiyon, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve Rusya-Ukrayna çatışması yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltirken, Nisan ayında en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 8,54 artışla külçe altın oldu. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına dair güncel değerlendirmelerde bulundu.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 12:00

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yön arayışına devam ediyor. Yatırımcılar, sarı metalin bundan sonra ne olacağını merakla takip ediyor. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, küresel ticaret savaşları, artan jeopolitik gerilimler gibi faktörler altın fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ SONRA GERİLEDİ

Gram altın, kısa süre önce 4.305 lira seviyesine yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Ancak bu seviyede kalıcılık sağlanamamasıyla birlikte fiyatlar bir miktar geri çekildi. Şu anda gram altın serbest piyasada 4.142 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise fiyat 4.194 lira düzeyinde.

Altın için sert rüzgarlar kapıda! İslam Memiş canlı yayında açıkladı: "Nisan ayının şampiyonu oldu ama..."

ONS ALTINDA YÖN ARAYIŞI

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da hareketli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz haftalarda 3.500 dolar seviyesini test eden ons altın, bu direnç noktasında tutunamayarak geri çekildi. Şu anda 3.324 dolar seviyesinden işlem gören ons altında, yatırımcılar yeniden 3.500 dolar seviyesinin test edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

ALTIN, YATIRIMCISINI NİSAN AYINDA GÜLDÜRDÜ

Nisan ayında en fazla kazandıran yatırım aracı yüzde 8,54 getiriyle külçe altın oldu. Bu yükselişle birlikte altın, yatırımcıların yüzünü güldüren başlıca enstrüman olarak öne çıktı. Külçe altının ardından euro ve mevduat faizleri geldi. Çeyrek altın fiyatı ise 6.627 lira seviyelerinde alıcı buluyor.

Altın için sert rüzgarlar kapıda! İslam Memiş canlı yayında açıkladı: "Nisan ayının şampiyonu oldu ama..."

"MAYIS AYI SERT GEÇECEK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada özellikle Mayıs ayında sert dalgalanmaların yaşanacağını belirtti. Hindistan-Pakistan hattındaki gerilim sonrası ons altının yükseldiğini ancak bu hareketin kalıcı olmadığına vurgu yapan Memiş, kritik teknik seviyelere dikkat çekti.

Memiş açıklamasında, "Ons altında 3.200 dolar seviyesi önemli bir destek, yukarıda ise 3.430 dolar direnci kritik. Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3.000 doların altı test edilebilir. Ancak yılın ikinci yarısında 3.500 dolar seviyesinin üzerine çıkılması muhtemel. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 3.700 - 3.800 dolar bandı hedeflenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
Kapalı Çarşı'da gram altın 4.142 liradan satılıyor.
ETİKETLER
#altın fiyatı
#ons altın
#Gram Altın Fiyatı
#İslam Memiş
#Ekonomi
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