Altın için son fırsat! İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı!

Finans Uzmanı İslam Memiş, altın ve piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara uyarılarda bulundu. Özellikle gram altın almak için altın fiyatlarını takip eden yatırımcı için şu anki seviyelerin son fırsat olabileceğini ifade etti.

Finans Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gram altın almak için bekleyen ve düşüşü kollayan yatırımcılar için bunun son fırsat olabileceğini ifade etti. Memiş ayrıca en karlı yatırım aracının bitcoin mi? altın mı? gümüş mü? olduğu sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

DÖVİZ YATIRIMI YAPANLAR DİKKAT! YIL SONUNDA 45 TL'Yİ GÖRECEĞİZ

Dolar kurunun 38,85 TL seviyesinden haftayı kapattığını ve dolar tarafında düşüş yönlü bir beklentisi olmadığını vurgulayan Memiş, yıl sonunda 40-45 TL bandını beklemeye devam ettiğini söyledi.

Euro/Dolar paritesi ise 1.1165 seviyesinden haftayı kapattı. Yatırımcıyı aceleci davranmama konusunda uyaran Memiş, son yüzde 50 alımdan sonra yukarı yönlü hareketleri takip edebileceklerini ifade etti.

ALTIN ALALIM MI? SATALIM MI? BEKLEYELİM Mİ?

Ons altın haftayı 3212 dolar seviyesinden, %1.18’lik düşüşle tamamladı. Perşembe günü 3120 dolara kadar gerilemişti. Kademeli alım yapanlar için bunun iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Memiş, daha önce 3250 dolar seviyesini test edip tekrar düşeceğini belirttiğini ve bu öngörünün gerçekleştiğini söyledi.

Gram altın Perşembe günü 3968 TL’ye kadar geriledi. Sabah saatlerinde 3985 TL’den alım fırsatı oluştu. Gram altın yatırımcısını uyaran Memiş, "Haftayı gram altın serbest piyasada 4111 TL seviyesinden kapattı. 4000 TL’nin altı yine alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yılın ikinci yarısında yükseliş beklentisi sürüyor. Kısa vadede 4500 TL (gram altın) ve 3500 dolar (ons altın) hedeflerimiz var. Ancak ilk çeyrekteki kadar hızlı ve agresif yükselişler beklenmemeli. Yılın ikinci çeyreğinde öncelik kripto paralarda olacak." dedi.

2025 GÜMÜŞ YILI OLACAK

Gümüş ons fiyatı 32.29 dolar, gümüş gram fiyatı ise 40.35 TL seviyesinden haftayı kapattı. Hafta içinde gram gümüşün 39.65 TL seviyesine kadar gerilediğinden bahseden Memiş, "Gümüş uzun süredir baskı altında ve altına kıyasla oldukça ucuz. Yatırımcılar altın-gümüş rasyosunu değerlendirmeli. Nisan ayında rasyonun 106 seviyesinde olduğunu söylemiştik, şimdi 99.19 seviyesine geriledi. Altınını gümüşe çevirenler iyi kazançlar elde etti. 2025’in “gümüş yılı” olacağına inanıyorum. Gümüş halen ucuz ve yatırım yapılabilir seviyede." dedi.

ELİMİZDEKİ PARAYLA BITCOIN Mİ ALTIN MI ALALIM?

Bitcoin’de 104.000 dolar direncinin test edildiğini ifade eden ve bir sonraki hedefin 109.000 dolar seviyesi olduğunu söyleyen Memiş, Bitcoin'in aşağıda daha önce 85.500 ve 77.000 dolar seviyelerinden alım yapılma zamanı olduğunu ve yılın ilk çeyreğinde altın çok iyi performans gösterse de ikinci çeyrekte avantajın Bitcoin’de olduğunu ifade etti. Memiş, "Şimdi “Altın mı Bitcoin mi?” sorusunun cevabı Bitcoin. Altın, yıllık getirisinin yüzde 80’ini ilk çeyrekte verdi. Bundan sonrası için daha sınırlı bir yükseliş beklenebilir." dedi.

2025 YILININ İKİNCİ YARISI BEKLENTİLERİ

Yılın ikinci yarısında merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da Temmuz ayı itibarıyla faiz indirimi adımı atabileceğini belirtti. Altın ve gümüş almayı erteleyen yatırımcılara da seslenen Memiş, panik yapılmaması gerektiğini vurguladı: “Yükselişleri satış fırsatı olarak değil, trendin devamı olarak değerlendirin. Elinde altın ve gümüş bulunduranlar beklemeye devam etsin.”