Altın için umut ışığı! İran'ın ABD'ye yeni teklifi baskıyı kırabilir: Yatırımcının gözü Ortadoğu'da

ABD-İran gerilimi küresel piyasaları sarsarken, güvenli liman olarak görülen altın bu kez yatırımcısını şaşırttı. Mart ayında sert düşen altın fiyatları nisan ayında da geriledi Yükselen faizler ve petrol fiyatları altın üzerindeki baskıyı artırdı, ancak İran'ın ABD'ye yaptığı yeni teklif ve olası anlaşma ihtimali altın fiyatları için yeniden bir umut oldu. İşte detaylar...

Küresel piyasaların gözü ABD ve İran arasındaki gerilimde... Savaşın başlamasıyla birlikte altın fiyatları mart ayında yüzde 11,55 değer kaybetti, nisan ayında ise yüzde 1 daha geriledi. Onstaki bu düşüş iç piyasada gram altına da yansıdı. 

Savaşın başladığı ilk ay yüzde 9,90 düşen gram altın, nisan ayında ise olduğu yerde kaldı.

 

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber göre; altın fiyatlarında alışılmışın dışında, petrol fiyatlarına bağlı bir seyir öne çıkıyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde martta yüzde 7,65, nisanda ise yüzde 41 yükseldi.

 

Ons altın dolar üzerinden fiyatlandığı için ABD kaynaklı gelişmelere karşı duyarlılığını koruyor. Bu çerçevede üç temel gösterge öne çıkıyor:

 

ABD 10 yıllık tahvil faizleri savaş öncesindeki yüzde 4 seviyesinden yüzde 4,4’e yöneldi. Dolar endeksi aynı dönemde 97,60 seviyesinden yükselerek martta 100’ün üzerine çıktı, son kapanış ise 98,16 oldu.

 

ONS ALTIN HAFTANIN KAPANIŞINI 4.614 DOLARDAN YAPTI 

Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve FED’den faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altını elde tutmanın maliyetini artırarak ons fiyatını baskılıyor. Ocak ayında 5.600 dolarla zirveye çıkan ons altın, 1 Mayıs kapanışını 4.614 dolardan yaptı. 2026 yılındaki en düşük seviye ise mart ayında 4.099 dolar olarak kaydedildi. 

200 günlük ortalama kritik destek olarak öne çıkarken, son kapanış itibarıyla bu seviye 4.275 dolar civarında bulunuyor.

YENİ TEKLİF ALTINI UMUTLANDIRDI

Cuma günü İran’ın ABD’ye yeni bir teklif sunduğuna yönelik haberler, petrol ve dolar tarafında gevşemeye neden oldu. Olası bir anlaşma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüşe ve altın üzerindeki baskının azalmasına yol açabilir.

