Altın kan kaybediyor! Büyük artışın ardından çakılmaya devam: İşte 21 Temmuz altın fiyatları
Önceki hafta büyük bir yükseliş trendi yakalayan altın yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak geride kalan haftada ibre tersine döndü. Çakılan altın fiyatları bu kez kaybettirdi. Şimdi herkesin kafasındaki soru ise aynı: Altın fiyatları düşüşe devam edecek mi? İşte 19 Temmuz canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları önceki haftalarda yatırımcısına büyük karlar kazandırmış, yükselen fiyatlar altına olan talebi de artırmıştı. Ancak gerid kalan haftada ibre bir anda tersine döndü. Gelen yüksek satışların da etkisiyle adeta çakılan altın fiyatları piyasada bu kez panik havası oluşturdu.
Gelinen noktada yatırımcıların cevabını merak ettiği yegane soru ise şu: Altın fiyatları daha da düşer mi? Elbette bu sorunun yanıtını, birçok dinamiğin etkilediği altın fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki seyrini izleyerek öğreneceğiz.
Peki altında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları...
21 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
Gram altın güne 2 bin 550 TL’den başlarken ufak bir kaybın ardında şu sıralar bankalar arası piyasada 2 bin 549 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 2.400 dolar civarında.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.548
Satış: 2.549
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 4.184
Satış: 4.258
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 8.399
Satış: 8.508
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 16.760
Satış: 16.965
22 AYAR BİLEZİK (GR) NE KADAR?
Alış: 2.347
Satış: 2.487