Altın kan kaybediyor! Büyük artışın ardından çakılmaya devam: İşte 21 Temmuz altın fiyatları

21 Temmuz 2024 08:46 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 09:02

Altın fiyatları önceki haftalarda yatırımcısına büyük karlar kazandırmış, yükselen fiyatlar altına olan talebi de artırmıştı. Ancak gerid kalan haftada ibre bir anda tersine döndü. Gelen yüksek satışların da etkisiyle adeta çakılan altın fiyatları piyasada bu kez panik havası oluşturdu.

Gelinen noktada yatırımcıların cevabını merak ettiği yegane soru ise şu: Altın fiyatları daha da düşer mi? Elbette bu sorunun yanıtını, birçok dinamiğin etkilediği altın fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki seyrini izleyerek öğreneceğiz.

Peki altında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları...

21 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 2 bin 550 TL’den başlarken ufak bir kaybın ardında şu sıralar bankalar arası piyasada 2 bin 549 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 2.400 dolar civarında.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.548

Satış: 2.549

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.184

Satış: 4.258

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.399

Satış: 8.508

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 16.760

Satış: 16.965

22 AYAR BİLEZİK (GR) NE KADAR?

Alış: 2.347

Satış: 2.487