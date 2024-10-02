Altın kotasındaki fiyat farkı ile mücevher sektörü kan kaybediyor! Sektör çalışanları huzursuz

02 Ekim 2024 14:36 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:37

İşlenmemiş altın ithalatında yaşanan artışın dış ticaret ve ödemeler dengesine olumsuz etkileri nedeniyle, 7 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kota uygulamasına başlamıştı. Mücevher sektörü altın kotasındaki fiyat farkı nedeniyle kan kaybettiklerini açıkladı. Altın kotası konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Piyasada yaşanan işlenmemiş altın arzındaki daralmanın önüne geçmek amacıyla Bakanlık tarafından altın kotası uygulaması başladı. Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, altında kotanın kalkmasını istediklerini ifade etti.

ALTIN KOTASINDAKİ FİYAT FARKI ZORLUYOR

Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın, Türkiye’nin mücevher üretiminde lider konuma geldiğini belirterek altın kotasının oluşturduğu zorluklara dikkat çekti.

Sektör çalışanlarının huzursuz olduğunu belirten Yakın, şu açıklamalarda bulundu;

"Meslektaşlarım, aldıkları altını nasıl yerine koyacaklarını düşünüyor. Mücevher sektöründe çalışanlar asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. Maaşlar 40-50 bin liradan başlıyor.

Sektör Malezya, Dubai ve Suudi Arabistan pazarlarına doğru kayıp veriyor. Teşvik beklemiyoruz, ancak altın kotası kalkmalı.

Yunanistan’dan gelen üreticiler Türkiye’de altını satarak fazladan 5 bin dolar kazanıyor. Kayıt altına girmek istiyoruz. Kazanmadığımız altının vergisi isteniyor, bir model geliştirilmeli.

Yakın ayrıca "Üretim ihracatının yüzde 53, genel ihracatın ise yüzde 15 arttı" dedi.