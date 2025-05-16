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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Altın mı daha çok kazandıracak Bitcoin mi? İşte kritik sorunun cevabı!

Yatırımcı davranışları 2025’te Bitcoin ve altın arasında adeta bir denge terazisine dönüştü. ABD’li dev banka JPMorgan, 'yılın ikinci yarısında Bitcoin mi? altın fiyatları mı daha çok kazandıracak? sorusunun cevabını verdi.

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Altın mı daha çok kazandıracak Bitcoin mi? İşte kritik sorunun cevabı!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:20

Altındaki zayıflama, sadece ekonomik faktörlerden değil, Bitcoin’e özel pozitif katalizörlerin etkisinden kaynaklanıyor. 2025'in ikinci yarısı için öngörü: Bitcoin’in altına kıyasla daha güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olacağı yönünde.

ABD bankası JPMorgan, Bitcoin’in kurumsal yatırımlar ve eyalet desteğiyle 2025’in ikinci yarısında altından daha iyi performans sergileyeceğini öngördü. JPMorgan analistlerine göre, altındaki zayıflama ve Bitcoin’e özgü olumlu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin’in yükseliş potansiyeli altına kıyasla çok daha güçlü.

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Bitcoin'in 2025'in ikinci yarısında altından daha iyi performans göstereceğini öngördü. JPMorgan analistleri, bu öngörünün temelini Bitcoin'de artan kurumsal yatırımlara ve ABD eyaletlerinden gelen artan desteğe bağlıyor.

Altın mı daha çok kazandıracak Bitcoin mi? İşte kritik sorunun cevabı!

BİTCOİN YÜZDE 18 DEĞERLENDİ

JPMorgan analistlerine göre 2025’te yatırımcıların altın ve Bitcoin’e yönelimi, birinin yükselmesinin diğerinin düşmesine neden olduğu karşılıklı bir dengeye dönüştü.

Yılın ilk döneminde altın yükselirken Bitcoin geride kalmıştı, son üç haftada ise tablo tersine döndü. 22 Nisan’dan bu yana altın yüzde 8’e yakın gerilerken, Bitcoin yüzde 18 değer kazandı.

Bu değişim yatırımcı yönelimlerine de yansıdı. Son haftalarda altın ETF’lerinden çıkışlar olurken, spot Bitcoin ve kripto fonlarına güçlü girişler görüldü. Vadeli işlemlerde de altına olan ilgi azalırken Bitcoin pozisyonlarında artış gözlendi.

Altın mı daha çok kazandıracak Bitcoin mi? İşte kritik sorunun cevabı!

ALTIN ZAYIFLADIĞI İÇİN DEĞİL BİTCOIN PRESTİJ KAZANDIĞI İÇİN KAZANDIRIYOR

Analistlere göre bu fark sadece altının zayıflamasından değil, Bitcoin'e özgü katalizörlerin etkisinden kaynaklanıyor.Örneğin, Strategy (eski MicroStrategy) şirketi Bitcoin alımlarını artırmak için 2027’ye kadar 42 milyar dolarlık sermaye hedefliyor ve bu tutarın yüzde 60’ı şimdiden karşılanmış durumda. Yine Japonya merkezli Metaplanet de benzer şekilde agresif BTC yatırımları yapıyor.

JPMorgan’a göre altındaki zayıflama ve Bitcoin’e özgü bu olumlu gelişmelerin birleşimiyle yılın ikinci yarısında Bitcoin’in yükseliş potansiyeli altına kıyasla çok daha güçlü olacak.

Altın mı daha çok kazandıracak Bitcoin mi? İşte kritik sorunun cevabı!

BİTCOİN VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Lider kripto para Bitcoin TSİ 15.00 itibarıyla 103 bin 799 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ons altın 3 bin 162 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL kuru ve ons altın fiyatları üzerinden hesaplanan gram altın ise yüzde 0,8 düşüşle 4 bin lira bandından satılıyor.

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