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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta yatırımcılar için en kazançlı araçlar gram altın ve dolar oldu. Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,79 düşerken, avro/TL yüzde 1,78 değer kaybetti. Buna karşılık, gram altın yüzde 0,73 ve dolar/TL yüzde 0,53 oranında yükseldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 09:40

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir hâkim olurken, BIST 100 endeksi haftayı kayıpla tamamladı. Endeks, hafta içinde 9.474,03 ile en düşük, 9.953,91 ile en yüksek seviyelerini görmesinin ardından, önceki haftaya kıyasla yüzde 2,79 düşüşle 9.602,16 puandan kapanış yaptı.

YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Altın yatırımcıları ise haftayı kazançla kapattı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,73 artarak 3 bin 432 liraya yükselirken, cumhuriyet altını yüzde 0,72 değer kazanarak 23 bin 244 liraya çıktı. Çeyrek altın da yüzde 0,68’lik artışla 5 bin 749 liradan işlem gördü.
Döviz piyasasında ise ABD doları haftayı yüzde 0,53 yükselişle 36,41 liradan tamamlarken, avro yüzde 1,78 gerileyerek 37,3370 liraya düştü.

EN ÇOK GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM ARACI OLDU

Fon piyasasına bakıldığında, yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, emeklilik fonları ise yüzde 0,46 değer kazandı. Haftanın en çok getiri sağlayan yatırım aracı ise kıymetli maden fonları oldu. Bu kategori, yüzde 2,49’luk artışla yatırımcısına en yüksek kazancı sundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

En karlı yatırım nedir?
Finansal veya emtia yatırımları ile de uzun vadede karşılaştırıldığında hep en karlı yatırımın arsa yatırımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılan tüm araştırmalara göre tarihteki en kârlı yatırım arsa.
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#Ekonomi
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