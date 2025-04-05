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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Finans piyasalarında bu hafta fırtınalı geçti. kazananlar da kaybedenler de belli oldu. Bu hafta finans dünyasında tansiyon yüksekti, zirveye çıkanlar ve dibi görenler açıklandı. İşte en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 09:43

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bu haftayı kayıpla tamamladı. BIST 100 endeksi, hafta boyunca 9.339,67 ile 9.643,17 puan seviyeleri arasında dalgalanırken, önceki haftaya kıyasla yüzde 2,90 oranında gerileyerek 9.379,83 puandan haftayı kapattı.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM ARACI BELLİ OLDU

Döviz kurlarında ve değerli metallerde ise yön karışık oldu. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,01’lik sınırlı bir artışla 38,0140 TL seviyesine yükselirken, euro/TL yüzde 1,81 değer kazanarak 41,8720 TL’ye çıktı. Altının gramı yüzde 0,80 düşerek 3.720 TL’ye gerilerken, cumhuriyet altını yüzde 0,77 azalışla 25.180 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 0,73 düşüşle 6.235 TL seviyesine indi.

Yatırım araçları arasında bu hafta fon piyasaları öne çıktı. Yatırım fonları yüzde 0,31, emeklilik fonları ise yüzde 0,28 oranında değer kazandı. Haftanın en çok kazandıran fon kategorisi ise yüzde 2,91’lik artışla "kıymetli maden" fonları oldu.

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