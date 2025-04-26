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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Yatırım araçlarının haftalık performanslarına bakıldığında, en yüksek getiriyi yüzde 1,24 artışla Borsa İstanbul sağladı. Bir süredir ticaret savaşlarının etkisiyle zirveden zirveye koşan altın ise bu hafta yatırımcısını üzdü. Gram altın fiyatı yüzde 0,32 gerilerken, cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,31, cumhuriyet altınının genel fiyatı ise yüzde 0,34 oranında düşüş gösterdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 09:48

Bu hafta finans piyasalarında yatırımcıların radarında öne çıkan araç Borsa İstanbul oldu. Hisse senetleri yatırımcısına kazandırırken, altın cephesinde ise düşüş eğilimi dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,24 artışla kapatarak yatırımcısını sevindirdi. BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.531,35 puanı görürken, kapanışı 9.432,55 puanla gerçekleştirdi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

ALTIN CEPHESİNDE GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatları ise yatırımcısına bu hafta kaybettirdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,32 düşüşle 4.055 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 0,31 azalarak 27.420 liradan satılırken, çeyrek altın da yüzde 0,34 düşüşle 6.792 liraya indi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

DÖVİZDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Döviz kurlarında ise hafif yükselişler yaşandı. Dolar/TL kuru haftayı yüzde 0,64 artışla 38,4230 liradan tamamlarken, Euro/TL kuru yüzde 0,20 artışla 43,7160 liraya çıktı.

FONLAR DA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları da haftayı kazançla tamamladı. Her iki fon türü de yüzde 1,08 oranında değer kazandı. Fon kategorileri arasında en çok getiri sağlayanlar ise yüzde 1,76’lık artışla "karma ve değişken" fonlar oldu.

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