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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta yatırım piyasalarında dalgalı bir seyir hakimdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler yatırımcısına ortalama yüzde 2,81 kaybettirirken, gram altın da yüzde 0,37 düşüş yaşadı. Öte yandan döviz tarafında dolar/TL yüzde 0,34, euro/TL ise yüzde 0,36 oranında yükselerek yatırımcısına kazanç sağladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 15:50

BIST 100 endeksi, haftalık performansında dalgalı bir seyir izledi. Haftayı 9.058,16 puanla en düşük seviyesinden, 9.464,53 puanla ise en yüksek seviyesinden geçiren endeks, önceki haftaya kıyasla yüzde 2,81 düşüşle 9.167,58 puandan kapanış yaptı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Altın piyasasında ise düşüş eğilimi devam etti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 oranında azalarak 4.040 liraya geriledi. Cumhuriyet altını da yüzde 0,36’lık düşüşle 27.320 liradan alıcı buldu. Geçen hafta 6.792 liradan satılan çeyrek altın ise yüzde 0,32 değer kaybederek 6.770 liraya indi.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Döviz cephesinde ise sınırlı yükselişler gözlendi. ABD doları haftayı yüzde 0,34 artışla 38,5550 liradan tamamlarken, euro yüzde 0,36 primle 43,8730 liraya yükseldi.

FONLAR BU KEZ DEĞER KAYBETTİ

Yatırım araçları arasında bu hafta fonlar da değer kaybetti. Yatırım fonları yüzde 0,31, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 oranında geriledi. Ancak yatırım fonları içinde "para piyasası" fonları yüzde 0,88’lik artışla en çok kazandıran kategori olarak öne çıktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

En çok hangi altın kazandırır?
Altın yatırımında en karlı olan seçeneğin gram altın olduğu biliniyor. Gram altın hem değerinde satılır hem işçilik maliyetine sahip değildir.
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#Borsa İstanbul
#Dolar/tl
#Altın Haberi
#Altın Fiyatları Bugün
#Ekonomi
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