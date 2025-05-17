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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta Borsa İstanbul güçlü bir yükselişle haftayı tamamlarken, altın piyasasında sert bir düşüş dikkat çekti. BIST 100 endeksi yüzde 2,96 oranında değer kazanarak yatırımcısını sevindirirken, gram altın yüzde 4,48'lik düşüşle değer kaybetti. Döviz cephesinde dolar sınırlı bir yükseliş kaydederken, euro gerileme yaşadı. Yatırım fonları arasında ise en yüksek getiriyi hisse senedi fonları sağladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 09:31

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, yatırımcısına bu hafta ortalama yüzde 2,96 oranında kazanç sağladı. BIST 100 endeksi, hafta içinde 9.516,86 ile 9.771,71 puan aralığında dalgalanırken, haftayı 9.668,36 puanla tamamladı. Bu seviye, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,96'lık bir yükselişe işaret ediyor.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

ALTIN GERİLEDİ

Altın yatırımcısı için ise hafta kayıpla kapandı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,48 düşüşle 3.964 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 4,44 azalışla 26.809 liraya düşerken, çeyrek altın yüzde 4,47 değer kaybederek 6.640 liradan haftayı tamamladı.

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

DÖVİZDE KARIŞIK SEYİR

Döviz piyasasında ise karışık bir tablo hakimdi. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,21 artışla 38,8270 liraya yükselirken, euro yüzde 0,63’lük düşüşle 43,4300 liraya indi.

FONLARDA HİSSE SENEDİ ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları genel olarak pozitif bir seyir izledi. Haftalık bazda yatırım fonları yüzde 1,65, emeklilik fonları ise yüzde 1,31 oranında değer kazandı. Kategori bazında incelendiğinde, yüzde 2,94 getiri ile "hisse senedi" fonları haftanın en çok kazandıran yatırım fonları oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

En çok hangi altın kazandırır?
Altın yatırımında en karlı olan seçeneğin gram altın olduğu biliniyor. Gram altın hem değerinde satılır hem işçilik maliyetine sahip değildir. Aynı zamanda gram altın kuyumcularda 1 ile 20 gram aralığında satılabilir.
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