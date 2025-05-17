Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta Borsa İstanbul güçlü bir yükselişle haftayı tamamlarken, altın piyasasında sert bir düşüş dikkat çekti. BIST 100 endeksi yüzde 2,96 oranında değer kazanarak yatırımcısını sevindirirken, gram altın yüzde 4,48'lik düşüşle değer kaybetti. Döviz cephesinde dolar sınırlı bir yükseliş kaydederken, euro gerileme yaşadı. Yatırım fonları arasında ise en yüksek getiriyi hisse senedi fonları sağladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, yatırımcısına bu hafta ortalama yüzde 2,96 oranında kazanç sağladı. BIST 100 endeksi, hafta içinde 9.516,86 ile 9.771,71 puan aralığında dalgalanırken, haftayı 9.668,36 puanla tamamladı. Bu seviye, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,96'lık bir yükselişe işaret ediyor.

ALTIN GERİLEDİ

Altın yatırımcısı için ise hafta kayıpla kapandı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,48 düşüşle 3.964 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 4,44 azalışla 26.809 liraya düşerken, çeyrek altın yüzde 4,47 değer kaybederek 6.640 liradan haftayı tamamladı.

DÖVİZDE KARIŞIK SEYİR

Döviz piyasasında ise karışık bir tablo hakimdi. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,21 artışla 38,8270 liraya yükselirken, euro yüzde 0,63’lük düşüşle 43,4300 liraya indi.

FONLARDA HİSSE SENEDİ ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları genel olarak pozitif bir seyir izledi. Haftalık bazda yatırım fonları yüzde 1,65, emeklilik fonları ise yüzde 1,31 oranında değer kazandı. Kategori bazında incelendiğinde, yüzde 2,94 getiri ile "hisse senedi" fonları haftanın en çok kazandıran yatırım fonları oldu.