Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

14 Aralık 2024 11:47 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:57

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz hafta hem küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri hem de yurt içindeki ekonomik verileri yakından izledi. Özellikle işsizlik ve ödemeler dengesi verileri gündemdeydi. Bunun yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu gözlendi. Haftayı değer kazancıyla tamamlayan endeks, 9-13 Aralık haftasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri de ortaya koydu.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda izlenen önemli veriler ve jeopolitik gelişmeler ışığında hareket etmeye devam ediyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı​ ve ödemeler dengesi verileri yakından takip ediliyor. Asgari ücret​ görüşmeleri başlarken, beklentiler piyasada etkili oldu.

EN FAZLA DEĞER KAZANAN HİSSELER

Haftalık bazda BIST 100 endeksi yüzde 0,44 oranında değer kazanarak pozitif bir seyir izledi. Ancak bankacılık endeksi yüzde 2,75 değer kaybederken, sanayi endeksi haftalık bazda yüzde 1,70 oranında artış gösterdi. Sektör bazında ise taş toprak endeksi, yüzde 5,15 ile en fazla değer kazanan sektör oldu. Diğer taraftan, spor sektörü yüzde 5,72 oranında değer kaybı yaşadı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında en fazla değer kazanan üç hisse sırasıyla Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) yüzde 17,80, Alfa Solar Enerji (ALFAS) yüzde 16,54 ve Astor Enerji (ASTOR) yüzde 15,39 artış gösterdi. En çok değer kaybeden hisseler ise Papilon Savunma (PAPIL) yüzde 8,33, Doğuş Otomotiv (DOAS) yüzde 7,60 ve Fenerbahçe (FENER) yüzde 6,94 oranında düşüş yaşadı.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK HİSSELER

BIST 100 endeksinde en fazla işlem hacmine sahip hisseler arasında ise Türk Hava Yolları (THYAO) 41 milyar 741 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. İş Bankası (ISCTR) 36 milyar 965 milyon TL ile ikinci, Ereğli Demir Çelik (EREGL) ise 33 milyar 622 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Borsa İstanbul’daki toplam piyasa değeri geçen hafta sınırlı bir artışla 8 trilyon 808 milyar 645 milyon TL (252 milyar 60 milyon dolar) oldu. Endekse dahil olan şirketler arasında piyasa değeri en yüksek olanlar sırasıyla Garanti BBVA (GARAN) 536 milyar 760 milyon TL, Koç Holding (KCHOL) 499 milyar 64 milyon TL ve Türk Hava Yolları (THYAO) 412 milyar 965 milyon TL ile ilk üçte yer aldı.