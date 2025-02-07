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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı

Ocak ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında, yatırımcısına en yüksek reel kazancı yüzde 1,2 ile devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) sağladı.

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Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 15:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, Ocak ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,21 oranında getiri sağlayan devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) oldu.


 

MEVDUAT FAİZİ GETİRİ SAĞLADI, DÖVİZ VE BORSA DEĞER KAYBETTİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 0,35 reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,14, dolar yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve avro yüzde 2,57 oranlarında değer kaybetti. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53 kazanç sağlarken, külçe altın yüzde 2,01, dolar yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve avro yüzde 4,4 oranında yatırımcısına kaybettirdi.


 

BIST 100 ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE ZİRVEDE

Son üç aylık dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Buna karşın, aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.


 

ALTI AYLIK DÖNEMDE KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI, BORSA KAYBETTİRDİ

Altı aylık süreçte yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal araç külçe altın oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,1 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.


 

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN ÖNE ÇIKTI

Yıllık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,5, DİBS ise yüzde 0,15 oranında reel getiri sağladı. Buna karşın, BIST 100 endeksi yüzde 1,73, dolar yüzde 7,15 ve avro yüzde 11,86 oranlarında reel kayıp yaşadı.  

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36 oranında yatırımcısına reel kazanç sunarken, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, dolar yüzde 16,89 ve avro yüzde 21,11 oranlarında kayba uğrattı. TÜİK verilerine göre, özellikle döviz yatırımları Ocak ayında ve yıllık bazda yatırımcısını zarara uğratırken, külçe altın ve DİBS öne çıkan kazançlı yatırım araçları oldu.

 

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