Altın mı konut mu kazandırdı? Rakamlar ortaya çıktı... Yatırımcıya büyük ters köşe!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk yatırımcısının uzun yıllardır en çok tercih ettiği iki yatırım aracı olan altın ve konutta yaşanan fiyat hareketleri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Altın fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesi, buna karşılık son yıllarda konut fiyatlarında görülen reel gerileme, gram altın ile konut metrekare fiyatı arasındaki dengeleri değiştirdi.
Ekonomistler, altındaki yükselişin ve konuttaki reel fiyat düşüşlerinin yatırımcı davranışlarını önümüzdeki dönemde de etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.
Peki kim kazandı, kim kaybetti? İşte detaylar...
SON 5 YILDA GRAM ALTIN FİYATI
Spot piyasada işlem gören gram altında son 5 yıllık dönemde fiyat hareketleri şöyle gerçekleşti:
-2021-31 Aralık: 780 TL
-2022-31 Aralık: 1.097 TL
-2023-31 Aralık: 1.955 TL
-2024-31 Aralık: 2.984 TL
-2025-31 Aralık: 5.951 TL
-2026-29 Ocak: 7.800 TL (gün ortası itibarıyla zirve seviye)
Spot gram altın fiyatında Aralık 2021 kapanış fiyatından 29 Ocak 2026’ya kadar olan dönemde 10 kat artış gerçekleşti. Bu artış %900’lük bir prime işaret etti.
SON 5 YILLIK SÜREÇTE KONUT FİYATLARI
Türkiye’de 0-4 yaş bandında bulunan “daire nitelikli” yeni konutların ortalama metrekare satış fiyatı ise son 5 yıllık dönemde Endeksa verilerine göre şu şekilde ölçüldü:
-2021 Aralık: 5.679 TL
-2022 Aralık: 13.622 TL
-2023 Aralık: 24.363 TL
-2024 Aralık: 31.630 TL
-2025 Aralık: 41.352 TL
Konut yatırımının ise (kira getirisi dikkate alınmadan) 5 yılda sunduğu ortalama getiri %628 oldu. Her sene yaklaşık %7,5 oranında kira getirisi de dahil edildiğine söz konusu dönemde konutun getirisi %990 olarak ortaya çıkıyor.
KONUT MU ALTIN MI? İŞTE SÜRPRİZ SONUÇ
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; altın fiyatlarında özellikle son 13 ayda gerçekleşen %160 getiriye rağmen, son 5 yıllık dönemde gerçekleşen rakamlar; konut yatırımının, gram altına kıyasla %10 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.
Bu arada Aralık 2021’de 7,28 gram olan ortalama 1 metrekare konut fiyatı, 29 Ocak 2026 fiyatlarına göre 5,3 grama kadar geriledi.
ALTIN CEPHESİNDE BEKLENTİLER
Ons altın için 206 yılında artık 6-7 bin dolar hedefleri radara girerken, söz konusu seviyelerin test edilmesi halinde gram fiyatının da 10 bin TL’yi görebileceği tahmin ediliyor. Devam eden jeopolitik riskler, ADB dolarının zayıf seyri ve FED’den faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının ve yatırımcıların yüklü alımları, fiyatlarda artış beklentisini de canlı tutuyor.
Analistler, yine de son fiyat hareketlerinin aşırı alım noktalarına ulaştığına dikkat çekerek, kâr satışlarının da gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor.
KONUT CEPHESİNDE BEKLENTİLER
Türkiye genelinde konut satışlar ise 2025'te yüzde 14,3 yükseldi ve 1 milyon 688 bin 910 adede ulaştı. 2026 yılında da 1,5 milyon adedin üzerinde satış bekleniyor.
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre ise Türkiye'de ortalama Konut Fiyat Endeksi aralıkta yıllık bazda %29 artış gösterdi. %30,89 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE dikkate alındığında konut fiyatlarında sınırlı da olsa reel düşüş gerçekleşti.
2026 yılında enflasyonda beklenen düşüşün de etkisiyle konut fiyatlarının yıllık bazda reel artış bölgesine geçebileceği tahmin ediliyor.