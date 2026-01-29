Altın mı konut mu kazandırdı? Rakamlar ortaya çıktı... Yatırımcıya büyük ters köşe!

ALTIN CEPHESİNDE BEKLENTİLER

Ons altın için 206 yılında artık 6-7 bin dolar hedefleri radara girerken, söz konusu seviyelerin test edilmesi halinde gram fiyatının da 10 bin TL’yi görebileceği tahmin ediliyor. Devam eden jeopolitik riskler, ADB dolarının zayıf seyri ve FED’den faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının ve yatırımcıların yüklü alımları, fiyatlarda artış beklentisini de canlı tutuyor.

Analistler, yine de son fiyat hareketlerinin aşırı alım noktalarına ulaştığına dikkat çekerek, kâr satışlarının da gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor.