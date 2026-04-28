Altın neden düşüyor? 28 Nisan Salı bugün altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri!

Altın piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde sert sayılabilecek bir düşüş kaydedildi. Küresel gelişmelerin etkisiyle hem ons hem de gram altın tarafında geri çekilme izlendi.

Özetle

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel altın piyasalarında bugün ons altın gün içerisinde 4.567 ile 4.630 dolar aralığında işlem gördü. Günlük bazda yaşanan yüzde 1,5 ila 2,5 arasındaki değer kaybı, son dönemdeki yükseliş eğilimine ara verildiğine işaret etti. Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik ile yatırımcılar pozisyonlarında değişikliğe gitti.

Yurt içinde gram altın fiyatları da küresel fiyatlamaya paralel şekilde geriledi. Gün içerisinde 6.700 TL seviyesine kadar çekilen gram altın, serbest piyasada 6.705 TL ile 6.828 TL bandında dalgalı bir seyir izledi. Döviz kuru ve ons fiyatındaki değişimlerin birlikte etkili olduğu bu hareket, iç piyasada da dikkatle takip edildi.

Piyasalarda yaşanan bu geri çekilme sırasında işlem hacimlerinde de hareketlilik gözlendi. Yatırımcıların kısa vadeli gelişmelere odaklandığı bu süreçte, fiyatların belirli bant aralıklarında sıkıştığı ve yön arayışının sürdüğü görüldü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Orta Doğu’daki gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın sunduğu teklife yönelik memnuniyetsizliğini dile getirmesi, iki ülke arasında olası barış sürecine ilişkin beklentileri zayıflattı. Bu gelişmeler, savaşın kısa sürede sona ermeyeceğine dair kaygıların artmasına neden olurken, piyasalarda farklı bir fiyatlama davranışı görüldü.

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması küresel enerji piyasasında önemli sonuçlar doğurdu. Dünya petrol ticaretinin aksamasıyla birlikte Brent petrol fiyatları 106 ile 111 dolar seviyelerine yükseldi. Artan enerji ve taşımacılık maliyetleri, küresel enflasyon beklentilerinin yeniden yükselmesine yol açtı ve bu durum para politikalarına ilişkin beklentileri değiştirdi.

Yüksek enflasyon beklentisi, merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalini azaltırken, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksindeki güçlenme de ons altının diğer para birimlerine karşı daha pahalı hale gelmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların likidite ihtiyacı ve pozisyon kapatma eğilimi satışların artmasına yol açtı.