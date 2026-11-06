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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 17:59

Altın neden düşüyor bugün 6 Kasım 2026? Altın ve gümüşte son durum

Altın fiyatları 6 Kasım 2026 Cuma günü düşüş eğilimini sürdürürken gram altın 6 bin 521 TL, ons altın ise 4 bin 46 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalardaki satış baskısı değerli metalleri etkilerken Finans Analisti İslam Memiş'ten yıl sonu beklentilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, altın neden düşüyor, gümüşte son durum ne? İşte güncel fiyatlar ve piyasa beklentileri...

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Altın neden düşüyor bugün 6 Kasım 2026? Altın ve gümüşte son durum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 17:59

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 6 Kasım 2026 Cuma günü , ve fiyatlarında aşağı yönlü hareket görülürken küresel piyasalardaki gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ABD borsalarında yaşanan satışlar, nakit ihtiyacının artması ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler değerli metallerin seyrini belirliyor. Finans Analisti ise altın ve gümüşte dokuz aydır devam eden baskının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirterek yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaştı. Peki, altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ve gümüş bugün ne kadar? İşte 6 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN 6 KASIM 2026?

Altın fiyatlarındaki düşüşte küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası etkili oluyor. ABD borsalarında özellikle teknoloji hisselerinde görülen sert gerileme, yatırımcıların nakit ihtiyacını artırıyor. Hisse senetlerindeki kayıplar karşısında nakit sağlamak ve teminat ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yatırımcıların altın pozisyonlarını azaltması, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın neden düşüyor bugün 6 Kasım 2026? Altın ve gümüşte son durum

Bunun yanı sıra petrol fiyatlarındaki toparlanmanın enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi de altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor.

Yurt içinde gram altın fiyatları ise uluslararası ons altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki düşüş, iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıyor.

6 KASIM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

6 Kasım 2026 Cuma günü gram altının satış fiyatı 6 bin 521 TL seviyesinde bulunuyor. Günün ilk saatlerinde gram altında yüzde 1,15 civarında düşüş kaydedildi. Serbest piyasada ise gram altının alış fiyatı 6.518,21 TL, satış fiyatı 6.519,14 TL olarak işlem görüyor.

Altın neden düşüyor bugün 6 Kasım 2026? Altın ve gümüşte son durum

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI VE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Altın piyasasındaki düşüşle birlikte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar tarafından takip ediliyor.

6 Kasım 2026 serbest piyasa verilerine göre güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Altın türüAlışSatış
Gram altın6.518,21 TL6.519,14 TL
Çeyrek altın10.600 TL10.692 TL
Yarım altın21.226 TL21.378 TL
Tam altın42.535,46 TL43.374,41 TL
Cumhuriyet altını42.321 TL42.600 TL
22 ayar bilezik (gram)5.931 TL5.985 TL
14 ayar altın (gram)3.556,11 TL4.751,44 TL
18 ayar altın (gram)4.758,29 TL4.758,98 TL
Ata altın43.864,64 TL44.971,01 TL

Altın fiyatları gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Kuyumcular arasındaki alış-satış farkı ve işçilik bedelleri de vatandaşların karşılaştığı fiyatları etkileyebilir.

ONS ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM NE?

6 Kasım 2026 Cuma günü ons altın 4 bin 46 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki günlük düşüş yüzde 1,32 civarında gerçekleşti.

Gümüş tarafında ise önceki günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Finans Analisti İslam Memiş, gümüşün ons fiyatının 52 dolar seviyesinde bulunduğunu, geçen hafta ise 48 dolara kadar gerilediğini belirtti. Gümüşte haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 değer kazancı yaşandığını ifade eden Memiş, değerli metallerdeki hareketliliğin devam edebileceğine işaret etti.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında dokuz aydır devam eden baskının ardından en kötünün geride kaldığını düşündüğünü söyledi. Ons altının 4 bin-4 bin 200 dolar aralığına yerleştiğini belirten Memiş, bir sonraki yükseliş hareketinde 4 bin 200-4 bin 400 dolar bandının takip edileceğini ifade etti.

Yıl sonuna kadar dalgalanmaların devam edebileceğini kaydeden Memiş, orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketlerin daha fazla beklendiğini dile getirdi. Bu yıl ons altında 5 bin dolar seviyesinin zorlanmasını hedeflediklerini belirten analist, önümüzdeki iki aylık süreçte 4 bin 400-4 bin 600 dolar aralığının da gündemde olabileceğini söyledi.

ETİKETLER
#çeyrek altın
#gram altın
#İslam Memiş
#ons altın
#Abd Borsaları
#Ekonomi
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