Altın fiyatları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yılın başında tarihi rekor seviyelere ulaşan ons altın, kasım ayının ortasında 3.700 dolar sınırının altına kadar geriledi. Ocak ayında 5.600 dolar civarında işlem gören ons altındaki kayıp yüzde 33-34 seviyesine ulaşırken, gram altın fiyatlarında da 6.000 TL sınırının altındaki seviyeler gündeme geldi. Son haftalarda hız kazanan düşüş, hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye'deki altın yatırımcıları arasında yakından izleniyor. Piyasada yaşanan gelişmelerin ardından gözler, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek ekonomik açıklamalara ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrildi. Son dakika altın neden düşüyor? Ayrıntılar…

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altın piyasasında son aylarda yaşanan geri çekilme, kasım ayının ortasında daha belirgin hale geldi. Ocak 2026'da ons başına yaklaşık 5.600 dolara kadar yükselerek rekor kıran altın, aradan geçen süreçte önemli ölçüde değer kaybetti. Kasım ayının ortalarında 3.700 dolar civarında işlem gören ons altın, zirve seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 33-34 oranında geriledi. Böylece altın fiyatları, Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyelere kadar indi.

19 Kasım 2026 tarihinde ons altındaki düşüş devam ederken fiyatlar 3.700 dolar seviyesinin altına sarktı. Gece saatlerinde 3.693 dolar civarına kadar gerileyen ons altın, son 14 ayın en düşük seviyesini gördü. Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, yurt içindeki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Gram altın 6.000 TL seviyesinin altına inerken, piyasada yaşanan gelişmeler yatırımcıların fiyat takibini yoğunlaştırdı.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin boyutu, yılın başında görülen rekor seviyelerle karşılaştırıldığında daha net anlaşılıyor. Ocak ayında 5.600 dolar civarına kadar yükselen ons altının kasım ayında 3.700 doların altına inmesi, yaklaşık yüzde 34'lük bir değer kaybına karşılık geliyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte en önemli etkenlerden biri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim oldu. Yılın başında faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarına destek sağlarken, son aylarda piyasadaki beklentiler farklı bir yöne evrildi. Fed'in faiz politikasına ilişkin daha şahin bir görünümün güçlenmesi, altın üzerindeki satış baskısını artırdı. Özellikle 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Fed toplantısına ait tutanakların 18 Kasım akşamı yayımlanması, piyasalarda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Toplantı tutanaklarında, Fed üyelerinin neredeyse tamamının enflasyonun yüzde 2 seviyesindeki hedefe çekilmesi için önümüzdeki aylarda ilave faiz artırımlarının gerekli olabileceğini düşündüğü aktarıldı. Tutanakların ardından Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları da piyasaların gündemine girdi. Waller, enflasyonun yanlış yönde ilerlediğini belirtirken, aralık ayında 50 baz puanlık daha agresif bir faiz artırımının bile değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamalar, ABD'de faizlerin önümüzdeki dönemde daha yüksek seviyelere çıkabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Piyasalardaki faiz beklentilerinde yaşanan değişim, altının yatırım aracı olarak cazibesini de etkiliyor. Çünkü altın, tahvil gibi faiz getirisi sunan yatırım araçlarının aksine yatırımcısına düzenli faiz geliri sağlamıyor. Faizlerin yükselmesi, altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Bu nedenle yatırımcıların faiz getirisi bulunan tahvillere yönelmesi, altına yönelik talebin zayıflamasına neden olabiliyor. Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi de altın fiyatları üzerindeki baskının önemli nedenleri arasında bulunuyor.

Düşüşte etkili olan bir diğer gelişme ise ABD dolarındaki güçlenme oldu. Dolar endeksinin 19 ayın en yüksek seviyesine çıkması, altının uluslararası piyasalardaki fiyatlamasını etkileyen unsurlardan biri olarak kaydedildi. Altın dolar üzerinden fiyatlandığı için doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, uluslararası piyasalarda altına yönelik talebin azalmasına yol açabiliyor.

ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi de altın üzerindeki baskıyı artıran faktörler arasında yer alıyor. Faiz getirisi bulunan tahvillerin yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesi, altın piyasasındaki satışları destekliyor. Fed tutanakları, Christopher Waller'ın açıklamaları, dolar endeksindeki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin yüksek seyri bir arada değerlendirildiğinde, 19 Kasım itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin temelinde bu gelişmeler bulunuyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri, büyük ölçüde ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin gelişmelere ve faiz beklentilerindeki değişime bağlı olacak. Yılın başında altın fiyatlarını destekleyen faiz indirimi beklentilerinin yerini faiz artışı ihtimalinin alması, piyasadaki fiyatlamalarda önemli bir değişikliğe neden oldu. Aralık ayındaki Fed toplantısına ilişkin beklentiler de bu nedenle altın yatırımcıları tarafından yakından izleniyor.

CME FedWatch verilerine göre aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin yüzde 90'ın üzerine çıkması, altın piyasasındaki beklentiler açısından dikkat çekiyor. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında ilave faiz artışlarını gündemde tutması ve Christopher Waller'ın 50 baz puanlık artış ihtimalinden söz etmesi, piyasalardaki şahin beklentileri güçlendiriyor. Faizlerin yüksek seviyelerde kalması veya yeni artışların gündeme gelmesi halinde, faiz getirisi bulunmayan altının tahviller karşısındaki rekabet gücü zayıflayabiliyor.

Bununla birlikte dolar endeksinin seyri ve ABD tahvil getirilerindeki değişimler de altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor. Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yüksek kalması, ons altın üzerinde baskı oluşturabilen gelişmeler arasında bulunuyor. Dolayısıyla altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçebilmesi için önümüzdeki süreçte Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerde yaşanacak değişimler yakından takip edilecek.