Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecini beraberinde getirdi. Petrol ile altın arasındaki yön ayrışması yatırımcıların odağını yeniden jeopolitik gelişmelere çevirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Altın neden yükseliyor? Gram altın 7 bin TL eşiğini aştı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar sonrası petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Altın neden yükseliyor? Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açık olduğu duyuruldu. Altın neden yükseldi? Ons altın son dört haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Altın yükselmeye devam edecek mi? Türkiye'de gram altın fiyatları 7 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Altın fiyatları son dakika! Dolar endeksinde düşüş kaydedilmesi altını yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Ateşkesin geçici olması ve bölgedeki gerilimin devam etmesi altına olan talebi canlı tuttu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı. Ons altın son günlerde 4.800 ile 4.880 dolar aralığında işlem görerek son dört haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Küresel piyasalardaki bu yükseliş, Türkiye’de gram altına da yansıdı ve fiyatlar 7 bin TL seviyesinin üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enerji maliyetlerine ilişkin kısa vadeli endişeleri azaltırken, altın tarafındaki yükseliş farklı dinamiklerle şekillendi. Gümüş başta olmak üzere diğer kıymetli metallerde de benzer bir eğilim görülürken, piyasalarda likiditenin yön değiştirdiği bir süreç yaşandı. Altın fiyatlarındaki hareket, yalnızca emtia piyasalarıyla sınırlı kalmayarak genel finansal dengeleri de etkiledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI MI?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan’daki ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilerin geçişine açık olduğunu duyurdu. İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından belirlenen koordineli rota üzerinden tüm ticari gemilerin geçişine izin verildiği ve bu uygulamanın ateşkes süresi boyunca devam edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada boğazın tamamen açıldığını, ancak İran ile yürütülen anlaşma süreci tamamlanana kadar deniz ablukasının sürdüğünü belirtti. Tarafların müzakerelerde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, sürecin henüz tamamlanmadığı ve geçici düzenlemelerle ilerlediği aktarıldı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Hürmüz Boğazı’nın açılması petrol arzına ilişkin endişeleri azaltırken, piyasalarda oluşan genel tablo altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırladı. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte enflasyon beklentilerinde yumuşama yaşanırken, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentilerde değişim görüldü ve dolar endeksinde düşüş kaydedildi. Doların değer kaybetmesi, altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine yol açtı.

Bununla birlikte, ateşkesin geçici olması ve bölgedeki gerilimin tamamen sona ermemesi altına olan talebi canlı tuttu. Küresel ölçekte merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve yatırımcıların olası risklere karşı korunma arayışı da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası oluşan likiditenin bir kısmının altına yönelmesi de yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.