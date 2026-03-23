Altın neden yükselmiyor sorusunun cevabı belli oldu

ING’nin analizine göre jeopolitik riskler altına destek veriyor ama tek başına yetmiyor. Yüksek faiz, güçlü dolar ve zayıf talep, fiyatların önünü kesiyor.

Küresel gerilimler artıyor, savaş riski gündemden düşmüyor… Ama altın beklenen sıçramayı yapmıyor. Açıkçası bu durum birçok yatırımcının kafasını karıştırmış durumda. ING’nin son raporu ise bu soruya net bir cevap veriyor: Altını baskılayan asıl güçler jeopolitik risklerden daha ağır basıyor.

Hollanda merkezli bankanın değerlendirmesine göre, artan gerilimler altın için bir destek oluşturuyor, evet. Ancak bu destek kalıcı bir yükseliş trendi oluşturmak için yeterli değil. Çünkü sahnenin arka planında çok daha güçlü faktörler var.

FAİZ VE DOLAR BASKISI AĞIR BASIYOR

Altının yönünü belirleyen en kritik unsurların başında faizler ve dolar geliyor. Özellikle yüksek reel faiz ortamı, yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor. Çünkü faiz getiren araçlar daha cazip hale geliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın “enflasyonda net düşüş görmeden gevşeme yok” mesajı, bu tabloyu daha da netleştiriyor. Yani kısa vadede düşük faiz beklentisi zayıf. Bu da altın üzerinde baskının sürmesi demek.

Doların güçlü seyri de cabası. Güçlü dolar, altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getiriyor ve talebi sınırlıyor.

SAVAŞ ETKİSİ NEDEN SINIRLI KALDI?

İran ile yaşanan gerilim sürecinde altının yaklaşık yüzde 14 geri çekilmesi aslında çok şey anlatıyor. Normal şartlarda böyle dönemlerde altın yükselir. Ama bu kez tablo farklı.

ING stratejistlerine göre bunun nedeni oldukça tanıdık: likidite ihtiyacı. Yani yatırımcılar güvenli limana kaçmak yerine nakitte kalmayı tercih ediyor.

Benzer bir durum 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde de yaşanmıştı. Altın önce yükseldi, ardından faiz ve dolar baskısıyla kazançlarını geri verdi. Bugün yaşanan da biraz o dönemi andırıyor.

TALEP TARAFI DA ZAYIFLIYOR

Sadece makro veriler değil, talep tarafı da altını desteklemekte zorlanıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının alımları hâlâ bir destek unsuru. Ama hız kesmiş durumda.

Ocak ayında yalnızca 5 tonluk net alım yapılması, önceki dönemlerin oldukça altında. Özbekistan alım yaparken Rusya’nın satışa geçmesi dengeleri değiştiriyor. Öte yandan Malezya gibi yeni oyuncuların devreye girmesi dikkat çekiyor.

Yatırım tarafında ise tablo daha da zayıf. Altın ETF’lerinden çıkan fonlar fiyatları aşağı çekiyor. Son haftalarda yaşanan çıkışlar, İran gerilimi sonrası elde edilen kazançların önemli bir kısmını silmiş durumda.

KISA VADEDE RİSK, UZUN VADEDE UMUT

Yıl başından bu yana altının yaklaşık yüzde 6 değer kazanmış olması, piyasayı kâr satışlarına açık hale getiriyor. Yani yatırımcılar fırsat buldukça kazançlarını realize ediyor.

ING’ye göre kısa vadede riskler artmış durumda. Ancak orta ve uzun vadede tablo hâlâ tamamen olumsuz değil. Özellikle düşük büyüme ve kalıcı enflasyonun bir arada olduğu stagflasyon senaryosu, altın için destekleyici olabilir.

