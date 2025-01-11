Altın parladı, borsa şampiyonları belli oldu! İşte dolar, euro, fon ve kripto performansları

11 Ocak 2025 12:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:30

Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları açıklandı. İşte borsa hisseleri, dolar, euro, gram altın, çeyrek altın, külçe altın, emeklilik fonları ve kripto paralar arasında yatırımcısını sevindiren ve üzen enstrümanlar.

Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları sıralandı. Bu hafta gram altın​ yatırımcısını en çok sevindiren araç olurken Borsa İstanbul​ ise kaybettirdi. 6-10 Ocak haftasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisseler de belli oldu. Kripto para piyasası da yeni yıla pozitif bir başlangıç yaptı.

BU HAFTA EN ÇOK GRAM ALTIN FİYATI KAZANDIRDI

Bu haftanın en çok kazandıran yatırımı yüzde 1,59'luk artışla gram altında oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58 yükselişle 20 bin 752 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 1,61 artarak 5 bin 126 liraya yükseldi.

BORSA İSTANBUL KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, en düşük 9.865,74 puanı ve en yüksek 10.159,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,63 altında 9.910,61 puandan tamamladı. Borsa İstanbul yatırımcısına bu hafta yüzde 1,63 kaybettirdi.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN 3 HİSSE

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisseler;

yüzde 13,99 ile CVK Maden (CVKMD),

yüzde 11,75 ile Margün Enerji (MAGEN),

yüzde 10,55 ile Şekerbank (SKBNK) oldu.

BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenler;

yüzde 7,02 ile Mavi Giyim (MAVI),

yüzde 6,85 ile Anadolu Grubu Holding (AGHOL),

yüzde 6,59 düşüşle Batı Söke Çimento (BSOKE) oldu.

Piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 538 milyar 20 milyon TL değerle haftayı tamamladı.

FONLAR DEĞER KAZANDI

Kategorilerine göre bakıldığında;

yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42,

emeklilik fonları yüzde 0,48 derğer kazandı,

en çok kazandıranlar yüzde 0,91 ile "para piyasası" fonları oldu.

DOLAR SINIRLI KAZANDIRDI EURO KAYBETTİRDİ

Euro/TL yüzde 0,19 azalış kaydederken, ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 35,4110 liraya çıktı.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN KRİPTO PARALAR

Kripto para toplam piyasa değeri hafta başında 3,61 trilyon dolar seviyesine kadar yükseldi.

En büyük 100 kripto para birimi arasında bu hafta en çok yükselen 5 varlık:

XDC Network (XDC): %16,2

Bitget Token (BTG): %12

AIOZ Network (AIOZ): %6

GateToken (GT): %3

Unus Sed Leo (LEO): %3

İlk 100’de en çok düşen 5 kripto para birimi:

Ai16z (AI16Z): -%38

THORChain (RUNE): -%32

Virtuals Protocol (VIRTUAL): -%31,5

Dogwifhat (WIF): -%27,7

Ethena (ENA): -%25

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