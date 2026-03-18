Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın rallisi için tarih verdi: Muhammed Bayram'dan yatırımcıya savaş uyarısı

Mart 18, 2026 10:59
1
Altın fiyatları için son durum yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Savaşa rağmen güvenli limanda fiyatlar beklenen düzeye çıkamadı. 

Ekonomist Muhammet Bayram, küresel piyasalardaki son durumu değerlendirerek savaşın sona ermesiyle birlikte altın fiyatlarında ani ve hızlı bir yükseliş beklendiğini açıkladı.

2
Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon kanalında küresel piyasaların nabzını tuttu. Altın ve gümüş gibi değerli madenlerdeki fiyat hareketlerini analiz eden Bayram, mevcut piyasa koşullarında altının baskılandığını ancak savaşın sona ermesiyle dengelerin değişeceğini belirtti.

3
Bayram, ons altında 5 bin dolar seviyelerinin, gram altında ise 7 bin - 7 bin 200 TL bandının "alım fırsatı" sunduğunu ifade etti.

4
Şu anki fiyatlamaların manipülatif olduğunu savunan ekonomist, büyük altın sahiplerinin satış yapması nedeniyle fiyatların baskı altında kaldığını vurguladı. 

5
Ancak savaşın bitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte altında ciddi bir sıçrama yaşanabileceği öngörüsünde bulundu. 

6
FED'in faiz politikaları ve ABD siyasetindeki değişimlerin altın üzerindeki etkisine dikkat çeken Bayram, "Eğer altını şu anda tek etkileyen şey FED'in faiz indirimi ise ve savaş da biterse, altın ani ve hızlı bir şekilde artabilir" dedi.

7
Özellikle Trump'ın göreve gelmesi ve Nisan ayında Jerome Powell'ın görevini devretmesiyle yaşanacak sürecin, piyasalarda yeni bir dönemi başlatacağını belirtti. Savaş ekonomisinin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Bayram, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını çekmek zorunda kalmasının ve Avrupa ülkelerinin (Almanya, Fransa, İtalya) savaşa karşı mesafeli duruşunun küresel dengeleri değiştirdiğini ifade etti.

8
Yatırımcılara seslenen Bayram, piyasaları anlık takip etmenin önemine değinerek, savaşın bitiş sinyallerinin altın yatırımları için doğru bir zamanlama olabileceğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.