Altın rallisi için tarih verdi: Muhammed Bayram'dan yatırımcıya savaş uyarısı

Altın fiyatları için son durum yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Savaşa rağmen güvenli limanda fiyatlar beklenen düzeye çıkamadı.
Ekonomist Muhammet Bayram, küresel piyasalardaki son durumu değerlendirerek savaşın sona ermesiyle birlikte altın fiyatlarında ani ve hızlı bir yükseliş beklendiğini açıkladı.
Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon kanalında küresel piyasaların nabzını tuttu. Altın ve gümüş gibi değerli madenlerdeki fiyat hareketlerini analiz eden Bayram, mevcut piyasa koşullarında altının baskılandığını ancak savaşın sona ermesiyle dengelerin değişeceğini belirtti.
Bayram, ons altında 5 bin dolar seviyelerinin, gram altında ise 7 bin - 7 bin 200 TL bandının "alım fırsatı" sunduğunu ifade etti.
Şu anki fiyatlamaların manipülatif olduğunu savunan ekonomist, büyük altın sahiplerinin satış yapması nedeniyle fiyatların baskı altında kaldığını vurguladı.
Ancak savaşın bitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte altında ciddi bir sıçrama yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.
FED'in faiz politikaları ve ABD siyasetindeki değişimlerin altın üzerindeki etkisine dikkat çeken Bayram, "Eğer altını şu anda tek etkileyen şey FED'in faiz indirimi ise ve savaş da biterse, altın ani ve hızlı bir şekilde artabilir" dedi.
Özellikle Trump'ın göreve gelmesi ve Nisan ayında Jerome Powell'ın görevini devretmesiyle yaşanacak sürecin, piyasalarda yeni bir dönemi başlatacağını belirtti. Savaş ekonomisinin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Bayram, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını çekmek zorunda kalmasının ve Avrupa ülkelerinin (Almanya, Fransa, İtalya) savaşa karşı mesafeli duruşunun küresel dengeleri değiştirdiğini ifade etti.
Yatırımcılara seslenen Bayram, piyasaları anlık takip etmenin önemine değinerek, savaşın bitiş sinyallerinin altın yatırımları için doğru bir zamanlama olabileceğini sözlerine ekledi.