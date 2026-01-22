Altın rallisini körükledi! Dev banka 2026 yıl sonu tahminini yükseltti

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti. Revizyonun arkasında, özel sektör yatırımcıları ile gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme kapsamında altına yönelmesi yer aldı.

