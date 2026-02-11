Altın rekor için bu veriyi bekliyor! Filiz Eryılmaz'dan 7200 TL için kritik sinyal

"Bakır konusuna gelince; geçen yıl gümüş 2009’dan bu yana ilk kez çok güçlü yükseldi ve yaklaşık %45’lik yıllık artış kaydetti. Bunun nedeni gümüş ve bakır arzında, özellikle madencilik kazaları nedeniyle yaşanan azalışlardı. Bu yıl da özellikle Endonezya gibi bazı ülkelerin arzı bilerek kısması gibi nedenlerle bakır fiyatlarının güçlü seyretmesi bekleniyor. Ayrıca gümüş pahalı hale geldiği için endüstride alternatif arayışları var ve bu alternatiflerden biri bakır olabilir. Ancak bunun için dönüşüm süreçleri gerekiyor ve kolay değil" diyen Eryılmaz tüm bu nedenlerle bakırın da bu yıl arz kaynaklı olarak iyi bir performans gösterebileceğini düşündüğünü ekledi.

