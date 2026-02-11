Menü Kapat
TGRT Haber
Altın rekor için bu veriyi bekliyor! Filiz Eryılmaz'dan 7200 TL için kritik sinyal

Şubat 11, 2026 16:42
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları ya uçacak ya çakılacak, piyasaların gözü kulağı ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisinde. Bu rakamın açıklanmasıyla değerli metaller başta olmak üzere tüm piyasada hareketlilik olacağını belirten Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

2
tarım dışı istihdam verisi

Eryılmaz, Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisinin tüm piyasaları etkileyeceğini belirtti.
 

3
Tarım dışı istihdam verisi altın

Eryılmaz, "Tarım dışı istihdam verisi. Piyasaların gözü bu veride olacak. Eğer işsizlik artıyor, istihdam zayıflıyorsa Fed'in daha fazla ve daha erken faiz indirimini gündeme getirebilir. Dün yine Amerika'dan bir büyüme öncü verisi geldi: Perakende satışlar. Onun da beklentilerin çok altında kaldığını görüyoruz" dedi.
 

4
altın fiyatları

Eryılmaz, zayıflayan iş gücü piyasası ve zayıflayan ekonomik büyüme, Fed'in daha hızlı ve daha erken faiz indirimini gündeme getirebileceği fiyatlamasıyla altın ve gümüşte bugün diğer günlere göre daha belirgin bir sıçramaya neden olabileceğini ifade etti.

 

5
İSTİHDAM VERİSİ ZAYIF GELİRSE ALTIN UÇAR

İSTİHDAM VERİSİ ZAYIF GELİRSE ALTIN UÇAR

Gelecek verileri yorumlayan Eryılmaz, "Mesela tarım dışı istihdam verisi çok zayıf gelirse altın ve gümüşte, özellikle başta altın olmak üzere, belirgin bir yükseliş görmek şaşırtıcı olmayabilir. Dolayısıyla gram altında 7.200’lere, ons altında da 5.100 dolar üzeri fiyatlamaları görmek mümkün olabilir. Çünkü altın ve gümüşte son dönemde bir teknik enerji birikimi var" diyerek ağırlıklı olarak yatay gittiklerini belirtti.
 

6
altın fiyatları

Eğer veri piyasanın beklediği gibi çok zayıf değil, aksine güçlü gelirse, bu durum altın ve gümüşe çok sert bir baskı getirmese bile yükseliş hızını kesebileceğini savunan Eryılmaz, tüm piyasaların gözünün şu an Amerika’dan gelecek bu veride olduğunu söyledi.

 

7
Borsa İstanbul

Eryılmaz, "Borsa İstanbul tarafında geçen hafta 14.000 seviyesine iki kez gelindi ancak geçilemedi. 13.500’lü seviyelerde kapanışlar gördük. Bu normal, çünkü son bir aydır özellikle dolar bazında çok güçlü yükselen bir endeksten bahsediyoruz ve temel nedenlerin ötesine geçen bir hareket görüldü" dedi.
 

8
BORSA BEKLENTİSİ OLUMLU

BORSA BEKLENTİSİ OLUMLU

Eryılmaz ayrıca genel olarak 2026 yılında Borsa İstanbul’un 2025’e göre daha iyi bir seyir izleyeceğini, yılın ikinci yarısında baz etkisiyle enflasyonun daha hızlı düşmesiyle 15.000–15.500 seviyelerinin mümkün olabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
 

9
ALTIN REKOR TAZELEYECEK

ALTIN REKOR TAZELEYECEK

Kıymetli metaller tarafında altın konusunda daha olumlu düşündüğünü belirten Eryılmaz, "Altının yıl içinde rekor tazeleyebileceğini öngörüyorum. Gümüşte ise altın kadar güçlü bir toparlanma beklemiyorum. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadede pozisyon alırken dikkatli olmaları, mevcut varlıklarını satmamaları ancak özellikle altın tarafında belirgin geri çekilmeleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmeleri daha doğru olabilir" dedi.
 

10
BAKIR FİYATLARI

"Bakır konusuna gelince; geçen yıl gümüş 2009’dan bu yana ilk kez çok güçlü yükseldi ve yaklaşık %45’lik yıllık artış kaydetti. Bunun nedeni gümüş ve bakır arzında, özellikle madencilik kazaları nedeniyle yaşanan azalışlardı. Bu yıl da özellikle Endonezya gibi bazı ülkelerin arzı bilerek kısması gibi nedenlerle bakır fiyatlarının güçlü seyretmesi bekleniyor. Ayrıca gümüş pahalı hale geldiği için endüstride alternatif arayışları var ve bu alternatiflerden biri bakır olabilir. Ancak bunun için dönüşüm süreçleri gerekiyor ve kolay değil" diyen Eryılmaz tüm bu nedenlerle bakırın da bu yıl arz kaynaklı olarak iyi bir performans gösterebileceğini düşündüğünü ekledi.
 

