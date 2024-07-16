Altın rekor kırdı! İşte 16 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

16 Temmuz 2024 07:26 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 07:39

ABD'den gelen düşük enflasyon verileri altın fiyatlarını etkiledi. Gram altın tarihi rekorunu kırdı.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 579 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 233 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.579,03

Satış 2.579,47

16 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.159,00

Satış 4.234,00

16 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.343,00

Satış 8.460,00

16 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.660,00

Satış 16.869,00

16 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.426,96

Satış 2.427,41