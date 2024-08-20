Altın rekor kırmaya devam ediyor! Piyasaların gözü faiz kararında! İşte 20 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

20 Ağustos 2024 07:21 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 07:36

İslam Memiş bu hafta kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "Yolu açık olsun"

İslam Memiş bu hafta kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "Yolu açık olsun"

Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 504 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 1,6 artarak 2 milyon 750 bin liraya çıktı. Gram altın dün 2 bin 749 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Serbest piyasada ise gram altın şu sıralar 2.717,01 TL'den, çeyrek altın ise 4.513,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 20 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

20 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.716,71

Satış 2.717,01

20 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.441,00

Satış 4.513,00

20 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.910,00

Satış 9.017,00

20 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.790,00

Satış 17.977,00

20 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.501,28

Satış 2.501,63